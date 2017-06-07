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7 июня 2017, 21:40 | Футбол: Чемпионат Европы | БЕЛТА

Белорусы победили Сан-Марино на старте квалификации молодежного ЧЕ по футболу

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) победно стартовали в отборочном турнире чемпионата Европы-2019, передает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке 1-й квалификационной группы белорусы на поле минского стадиона Трактор обыграли команду <nobr>Сан-Марино</nobr> со счетом 1:0. Увеличить
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В первом поединке 1-й квалификационной группы белорусы на поле минского стадиона «Трактор» обыграли команду Сан-Марино со счетом 1:0.

После недавнего крупного поражения от российских сверстников (0:7) подопечные Людаса Румбутиса просто обязаны были побеждать сегодняшних соперников, ведь футболисты Сан-Марино всегда являются аутсайдерами отборочных кампаний топ-турниров. Однако добиться желаемого результата белорусам удалось с большим трудом. Имея подавляющее игровое преимущество, хозяева в первом тайме так и не сумели поразить ворота гостей. Зато сразу после перерыва настойчивость белорусов была вознаграждена. На 52-й минуте Евгений Березкин заработал пенальти, который четко реализовал Дмитрий Антилевский. Буквально через пару минут отличный шанс увеличить счет был у Евгения Шевченко, но его удар с близкого расстояния отразил голкипер гостей Симоне Бенедеттини. В дальнейшем белорусские футболисты продолжали атаковать, но больше успеха не добились.

Следующий матч квалификации молодежного Евро-2019 сборная Беларуси проведет 1 сентября на своем поле против команды Греции, для которой это будет первый поединок нынешнего отборочного турнира. До него в этой группе состоятся два матча — 13 июня команда Сан-Марино примет у себя дома сборную Молдовы, 31 августа молдавские футболисты сыграют на своем поле с хорватской дружиной. Еще один участник турнира сборная Чехии стартует 5 сентября домашней встречей с белорусами.

В нынешнем отборочном цикле принимают участие 54 молодежные сборные, распределенные на 9 отборочных групп, победители которых получат прямые путевки в финальную стадию. Четыре лучших обладателя вторых мест будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи. Решающая стадия континентального форума пройдет в Италии в июне 2019 года.

Белорусы трижды принимали участие в финальной стадии молодежных континентальных первенств. В 2004 и 2009 годах команда не выходила в плей-офф, а в 2011 году заняла 3-е место и завоевала путевку на Олимпиаду-2012 в Лондоне.

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Новости Чемпионата Европы

Молодежная сборная Беларуси сыграет с футболистами Сан-Марино в квалификации Евро-2019

Молодежная сборная Беларуси сыграет с футболистами Сан-Марино в квалификации Евро-2019

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) сегодня начнут выступление в отборочном турнире чемпионата Европы-2019. В стартовом матче в 1-й квалификационной группе белорусская команда примет на поле минского стадиона «Трактор» сверстников из Сан-Марино (начало в 19.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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