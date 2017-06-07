Белорусы победили Сан-Марино на старте квалификации молодежного ЧЕ по футболу
7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) победно стартовали в отборочном турнире чемпионата Европы-2019, передает корреспондент БЕЛТА.
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В первом поединке 1-й квалификационной группы белорусы на поле минского стадиона «Трактор» обыграли команду
После недавнего крупного поражения от российских сверстников (0:7) подопечные Людаса Румбутиса просто обязаны были побеждать сегодняшних соперников, ведь футболисты
Следующий матч квалификации молодежного Евро-2019 сборная Беларуси проведет 1 сентября на своем поле против команды Греции, для которой это будет первый поединок нынешнего отборочного турнира. До него в этой группе состоятся два матча — 13 июня команда
В нынешнем отборочном цикле принимают участие 54 молодежные сборные, распределенные на 9 отборочных групп, победители которых получат прямые путевки в финальную стадию. Четыре лучших обладателя вторых мест будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи. Решающая стадия континентального форума пройдет в Италии в июне 2019 года.
Белорусы трижды принимали участие в финальной стадии молодежных континентальных первенств. В 2004 и 2009 годах команда не выходила в
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