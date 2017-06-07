Молодежная сборная Беларуси сыграет с футболистами Сан-Марино в квалификации Евро-2019

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Перед этой встречей белорусская «молодежка» крайне неудачно провела гостевой контрольный матч в Москве, проиграв российским футболистам с крупным счетом 0:7. После такого поражения главный тренер белорусов Людас Румбутис отметил, что его подопечные сыграли плохо, уступив россиянам по всем статьям. В составе произошли некоторые перемены. В частности, команду пополнили защитник Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ», Жодино), полузащитник Владислав Борисенко («Славия», Мозырь) и форвард Дмитрий Антилевский («Днепр», Могилев). В сегодняшнем матче белорусские футболисты настраиваются только на победу, хотя преодолеть плотную оборону гостей будет очень нелегко, подчеркнул Людас Румбутис.

Соперниками белорусской команды в борьбе за выход в финальную стадию молодежного Евро-2019 будут также сборные Чехии, Хорватии, Греции и Молдовы.

Прямые путевки в финальную часть получат победители девяти групп. Четыре лучших обладателя вторых мест будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи. Решающая стадия континентального форума пройдет в Италии.

Белорусы трижды принимали участие в финальной стадии молодежных континентальных первенств. Наиболее значимого успеха белорусские футболисты добились в 2011 году в Дании, когда заняли третье место и получили право сыграть на Олимпиаде-2012 в Лондоне.