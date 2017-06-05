Покорители французов-1999. Где они сейчас

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ровно 18 лет назад, 5 июня 1999 года, сборная России провела один из лучших матчей в своей истории — команда под руководством Олега Романцева обыграла на «Стад де Франс» действующих чемпионов мира французов и сотворила невозможное: вернула стране веру в национальную команду после ужасного старта в отборочном турнире при прежнем тренере Анатолии Бышовце. Сказка продлилась до последнего тура, до октября, когда прервалась из-за гола-катастрофы от Андрея Шевченко в битве с Украиной.



Однако сборная образца того года все равно останется навсегда в памяти как одна из сильнейших, что была у нас за постсоветский период. Вспоминаем всех тех, кто обыгрывал Францию в пригороде Парижа на переполненном 80-тысячном стадионе.

ФРАНЦИЯ — РОССИЯ — 2:3 (0:1)

Голы: Панов (Карпин, Титов), 38 — 0:1. Пети (штрафной), 48 — 1:1. Вильторд, 53 — 2:1. Панов (Хлестов), 75 — 2:2. Карпин (Бесчастных, Цымбаларь), 87 — 2:3.

Франция: Бартез, Кандела (Пирес, 87), Тюрам, Пети, Блан, Джоркаефф (Богоссян, 90), Дешам (к), Десайи, Анелька, Вильторд, Дюгарри (Виейра, 60).

Россия: Филимонов, Хлестов, Варламов, Семак (Бесчастных, 60), Смертин, Мостовой (Хохлов, 26), Онопко (к), Карпин, Титов, Панов, Тихонов (Цымбаларь, 72).

Судья: Деркин (Англия).

5 июня 1999 года. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс». 78788 зрителей.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ

Александр ФИЛИМОНОВ.

Тогда: 25 лет. Основной вратарь «Спартака».

Оценка за матч от «СЭ» — 7,0. Не виноват ни в одном из пропущенных мячей. Выручал во многих сложных ситуациях — в частности, еще при счете 0:0, не позволив французам выйти вперед, а затем при 1:2, сохранив интригу. Пожалуй, в тот момент находился на пике карьеры.

Сейчас: 43 года, играющий тренер «Долгопрудного».

За 18 прошедших лет пережил как несколько падений, так и взлетов. В 2001-м ушел из «Спартака» и, казалось, постепенно движется к скромному завершению карьеры, однако уже после 35 принялся всех удивлять. Сначала добился потрясающих успехов в пляжном футболе, став чемпионом мира, затем в 40 лет вернулся в премьер-лигу вместе с тульским «Арсеналом». Ныне играет во втором дивизионе за «Долгопрудный» (в прошедшем сезоне — 15 матчей, 13 пропущенных голов) и параллельно входит в тренерский штаб.

Дмитрий ХЛЕСТОВ.

Тогда: 28 лет. Защитник «Спартака».

Оценка за матч от «СЭ» — 6,5. Угроз с его правой бровки от французов возникало меньше, чем с противоположной. Действовал с полной самоотдачей и отработал на редкость полезно. Отметился еще и диспетчерскими навыками — его пас на Панова перед вторым голом вышел восхитительным. Правда, спустя время мы узнали, что получился он слегка случайным — сам Дмитрий хотел выполнить передачу низом и схватился за голову, когда увидел, что в итоге сотворил.

Сейчас: 46 лет, защитник «Одинцово».

После того матча еще пару сезонов провел на высочайшем уровне в составе «Спартака», съездил в «Бешикташ», из обоймы сборной к 2002 году выпал и на чемпионат мира в Японию не ездил. Профессиональную карьеру завершил почти 10 лет назад, однако из футбола все равно не ушел. Вплоть до прошлого года выступал в третьей лиге за «Одинцово», регулярно играет за ветеранов красно-белых.

Евгений ВАРЛАМОВ.

Тогда: 23 года. Защитник ЦСКА.

Оценка за матч от «СЭ» — 6,0. Отыграл на левом фланге не без ошибок, заработал штрафной, с которого французы сравняли счет, а затем именно его позиционный промах в центре поля привел и ко второму пропущенному мячу. Но во втором тайме серьезных промахов уже избежал и, несмотря на нервозность, концовку провел достойно.

Сейчас: 41 год, тренер в школе ЦСКА.

После 1999 года в сборную уже не вызывался. За красно-синих играл вплоть до 2002-го, затем выступал за коллективы поскромнее, а последним профессиональным клубом стал «Терек». Помог грозненцам в 2007-м выйти в премьер-лигу и объявил о завершении карьеры. С 2008-го трудится в структуре армейского клуба, ныне тренирует одну из юношеских команд.

Алексей СМЕРТИН.

Тогда: 24 года. Защитник и полузащитник «Локомотива».

Оценка за матч от «СЭ» — 8,0. Лучший игрок российского чемпионата-1999 со своими обязанностями справился блестяще — форвард французов Анелька не имел за всю игру даже полумомента. Выиграл 90 процентов единоборств и при небольших габаритах выглядел просто непроходимым. Проводил лучший сезон в карьере.

Сейчас: 42 года, директор по подготовке резерва в «Динамо».

Матч на «Стад де Франс» стал еще одним показателем уровня Смертина, и уже в следующем сезоне он уехал покорять Европу. Выступал за «Бордо» и «Челси», ненадолго и неудачно вернулся в Россию, но карьеру завершил в 2008-м за рубежом — в «Фулхэме». Сейчас занимается общественно-политической деятельностью в Атлайском крае, опекает СДЮШОР своего имени в родном Барнауле, с энтузиазмом бегает марафоны и трудится в структуре «Динамо».

Виктор ОНОПКО.

Тогда: 29 лет. Защитник и капитан «Овьедо».

Оценка за матч от «СЭ»: 6,0. Не смог предотвратить второй пропущенный мяч, позволив обыграть себя Вильторду. Проигрывал в резкости и скорости шустрым французам, что приводило к неприятностям.

Сейчас: 47 лет. Тренер ЦСКА.

В 2003-м уехал из Испании и вернулся в Россию. За сборную играл до 2004 года, ездил на чемпионат мира-2002, мог добраться и до португальского Euro два года спустя, если бы не травма. Карьеру завершил в 2005-м в «Сатурне» и сосредоточился на тренерской профессии. С 2009-го трудится в штабе армейцев, где помогал и Хаунде Рамосу, и Леониду Слуцкому, а теперь — и Виктору Гончаренко.

Александр МОСТОВОЙ.

Тогда: 30 лет, полузащитник и капитан «Сельты». Вынужден был замениться уже на 26-й минуте из-за травмы и не застал на поле ни одного из пяти голов в матче.

Сейчас: 48 лет, эксперт.

В 2000-м Россия осталась без Euro, в 2002-м Мостовой получил травму в товарищеском матче прямо перед ЧМ-2002, а в 2004-м был со скандалом отчислен из национальной команды Георгием Ярцевым прямо по ходу чемпионата Европы. Карьера одного из самых ярких футболистов страны в сборной могла сложиться наверняка куда лучше. А еще есть сожаление, что столь одаренный игрок не нашел себя в футболе после того, как повесил бутсы на гвоздь. В тренерскую профессию окунаться не стал, и увидеть по телевизору мы можем его лишь в качестве эксперта.

Валерий КАРПИН.

Тогда: 30 лет. Полузащитник «Сельты».

Оценка за матч от «СЭ»: 8,0. Главный герой сборной в том отборочном цикле провел одну из лучших своих игр. Постоянно переигрывал на своем участке поля Кандела, принимал участие в большинстве атак. И в результате поставил красивую точку — отклеившись от защитников, уверенным ударом после отменной комбинации забил победный гол.

Сейчас: 48 лет. Главный редактор футбольных телетрансляций «Матч ТВ».

До 2005 года играл на высоком уровне в чемпионате Испании, после чего завершил карьеру и сосредоточился на бизнесе. Но в 2008-м вернулся в «Спартак», заняв должность генерального директора. Затем превратился в тренера (о подробностях, успехах и разочарованиях все и так прекрасно помнят, не будем их напоминать), а потом, после нескольких неудач подряд, взял паузу и теперь отлично чувствует себя на телевидении.

Сергей СЕМАК.

Тогда: 23 года. Полузащитник ЦСКА.

Оценка за матч от «СЭ» — 6,0. Проявил себя не так ярко, как другие партнеры. И, конечно же, запомнился неудачно подставленной ногой под удар Пети — из-за рикошета мяч изменил направление и влетел в ворота Филимонова. Так французы сравняли счет в начале второго тайма.

Сейчас: 41 год. Главный тренер «Уфы».

Провел прекрасную игровую карьеру, стал чемпионом не только с родным ЦСКА, но еще и с «Рубином» (дважды), и с «Зенитом» (тоже дважды). Успел съездить во Францию, где с «ПСЖ» также завоевал трофей. Стал одним из героев бронзового Euro-2008. Долго трудился помощником в тренерских штабах петербургского клуба и сборной, а в прошлом сезоне наконец получил возможность самостоятельной работы в «Уфе».

Егор ТИТОВ.

Тогда: 23 года. Полузащитник «Спартака».

Оценка за матч от «СЭ» — 7,0. Лучший футболист России-1998 внес вклад в итоговый результат, став автором очень важного первого гола: отдал результативную передачу Панову, эффективность которой не перечеркнула даже рука Кандела, задевшая мяч.

Сейчас: 41 год. Тренер «Енисея».

В 2000-м году стал еще раз лучшим футболистом страны, а в 2001-м выиграл последнее золото. Оказался выгнанным из родного клуба Станиславом Черчесовым в 2008-м, но спустя семь лет все же вернулся в родной клуб — уже в роли начинающего тренера и помощника Дмитрия Аленичева. Правда, период работы получился неудачным и недолгим. И вот как раз сегодня появилась новость, что теперь два друга будут помогать «Енисею» ворваться в РФПЛ.

Андрей ТИХОНОВ.

Тогда: 28 лет. Полузащитник и капитан «Спартака».

Оценка за матч от «СЭ» — 6,5. Из игры не выпадал, хотя мог сыграть и более остро. Свои полумоменты упустил, Тюрама на фланге переиграть не смог. Зато отметился полезной игрой в обороне. Два решающих гола наша команда забила уже без Андрея.

Сейчас: 46 лет. Главный тренер «Крыльев Советов».

Спустя год после того матча вынужден был попрощаться с родным клубом по воле Романцева, да и в сборной больше толком не играл. В 2011-м при Валерии Карпине все-таки вернулся в «Спартак», провел прощальный матч и там же стал осваивать тренерское ремесло. Еще помогал Олегу Кононову в «Краснодаре», а с прошлого сезона попробовал самостоятельную работу. Получилось достойно — с первого же раза его «Енисей» чуть не вышел в премьер-лигу, уступив тульскому «Арсеналу» в стыковых матчах лишь по правилам гостевого гола. В Красноярске не остался и откликнулся на предложение не чужих для него «Крыльев».

Александр ПАНОВ.

Тогда: 23 года. Нападающий «Зенита».

Оценка за матч от «СЭ» — 9,0! Провел матч всей своей жизни, с которым его и будут всегда ассоциировать в первую очередь. Отличный первый гол и потрясающий второй — все это было похоже на настоящую сказку, учитывая, что появление в стартовом составе форварда вообще не выглядело изначально очевидным решением.

Сейчас: 41 год. Создатель собственной футбольной школы, болельщик «Спартака».

После «Стад де Франс» забил за сборную лишь два гола — оба в товарищеских встречах белорусам и латвийцам. На столь высокую вершину в карьере больше никогда не поднимался. В 2010-м окончательно завязал с профессиональным футболом, теперь помогает развитию детского, женского и любительского спорта при помощи собственной школы «Пантера». А еще со времен переезда в Москву стал страстным поклонником «Спартака» — и чемпионство красно-белых встретил столь же искренне и радостно, как и другие болельщики.

ВЫШЕДШИЕ НА ЗАМЕНУ

Дмитрий ХОХЛОВ.

Тогда: 23 года. Полузащитник ПСВ.

Оценка за матч от «СЭ» — 7,0. Достойно заменил получившего травму Мостового. Был хорош в подыгрыше, разгонял атаки, при счете 2:2 умчался от защитников после паса Карпина и имел шикарный шанс забить третий гол — помешала самоотверженная игра Десайи.

Сейчас: 41 год. Главный тренер «Динамо-2».

После ПСВ поиграл еще в «Реал Сосьедад», затем вернулся в Россию и оставил о себе добрую память в «Локомотиве» и «Динамо». В структуре бело-голубых трудится и сейчас, возглавляя вторую команду. Попробовался в позапрошлом сезоне на уровне премьер-лиги, но в «Кубани» в условиях всеобщего хаоса было трудно дать результат.

Владимир БЕСЧАСТНЫХ.

Тогда: 25 лет. Нападающий «Расинга».

Оценка за матч от «СЭ» — 6,5. Здорово вошел в игру, стал одним из героев решающей голевой комбинации — на классном рывке опередил на фланге Бана, после чего развернул атаку в центр.

Сейчас: 43 года. Тренер «Тосно».

Был героем сборной в отборочном цикле ЧМ-2002, здорово проявил себя в «Спартаке» после возвращения, но, начиная с 2003-го, карьера второго бомбардира в истории национальной команды уже пошла на спад. А вот в роли тренера постепенно делает шаги наверх. Сначала успешно работал с юношами в академии имени Ф. Ф. Черенкова, затем трудился с Карпиным в Армавире, а ныне будет вместе с Дмитрием Парфеновым помогать «Тосно» закрепиться в премьер-лиге.

Илья ЦЫМБАЛАРЬ.

Тогда: 29 лет. Полузащитник «Спартака».

Оценка за матч от «СЭ» — 7,0. Его гениальный пас со скрытой паузой на пустые ворота Карпину навсегда останется таким же памятным историческим моментом, как и дубль Панова.

Ушел из жизни 28 декабря 2013 года. Вечная память.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Олег РОМАНЦЕВ.

Тогда: 45 лет. Главный тренер «Спартака» и сборной. Не включил в заявку Ширко и Юрана и полностью угадал с выходом с первых минут Панова. Удачно провел и замены, которые все усилили игру во втором тайме.

Сейчас: 63 года. На заслуженном отдыхе. Эксперт «СЭ».