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5 июня 2017, 12:24 | Футбол: Чемпионат Европы | «Прессбол»

Антилевский и Зуевич заменят травмированных Лисаковича и Седько в составе молодежной сборной Беларуси

Форвард «Днепр» Дмитрий Антилевский и полузащитник «Крумкачоў» Павел Зуевич заменят нападающего «Шахтера» Виталия Лисаковича и хавбека брестского «Динамо» Павла Седько в составе молодежной сборной Беларуси.

Как сообщает твиттер АБФФ, причиной является травма футболистов. В недавнем товарищеском поединке молодежная сборная Беларуси была разгромлена российскими сверстниками — подопечные Людаса Румбутиса потерпели фиаско со счетом 0:7. 7 июня молодежная сборная Беларуси сыграет со сверстниками из Сан-Марино в стартовом матче квалификации чемпионата Европы-2019.

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