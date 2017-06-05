Антилевский и Зуевич заменят травмированных Лисаковича и Седько в составе молодежной сборной Беларуси
Форвард «Днепр» Дмитрий Антилевский и полузащитник «Крумкачоў» Павел Зуевич заменят нападающего «Шахтера» Виталия Лисаковича и хавбека брестского «Динамо» Павла Седько в составе молодежной сборной Беларуси.
Как сообщает твиттер АБФФ, причиной является травма футболистов. В недавнем товарищеском поединке молодежная сборная Беларуси была разгромлена российскими сверстниками — подопечные Людаса Румбутиса потерпели фиаско со счетом 0:7. 7 июня молодежная сборная Беларуси сыграет со сверстниками из
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