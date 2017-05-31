Россиянки проиграли венгеркам в элитном раунде отбора ЧЕ-2017 среди девушек
Футболистки сборной России потерпели третье поражение в трех матчах элитного раунда отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года среди девушек до 19 лет, уступив команде Венгрии.
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Встреча, прошедшая в среду в Будапеште, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяек поля.
Россиянки не сумели набрать ни одного очка и заняли последнее место в группе 1. Ранее российская команда потерпела поражения от испанок (1:3) и бельгиек (0:3).
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