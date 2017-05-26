Футболистки РФ проиграли испанкам в элитном раунде отбора ЧЕ-2017 среди девушек
Футболистки сборной России проиграли команде Испании в матче элитного раунда отбора чемпионата Европы-2017 среди девушек до 19 лет.
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Встреча, прошедшая в пятницу в венгерском Дабаше, завершилась со счетом 3:1 в пользу испанок. Единственный гол на 64-й минуте забила Вероника Куропаткина.
Следующий матч сборная России проведет 28 мая с командой Бельгии.
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