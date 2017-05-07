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7 мая 2017, 17:08 | Футбол: Чемпионат Европы | УНИАН

Сборная Украины потерпела крупное поражение от Англии в финальной части Евро-2017

В Хорватии в эти дни проходит чемпионат Европы по футболу среди 17-летних.

Украинская <span class=error>юниорская</span> сборная под руководством Сергея <span class=error>Попова</span> уступила во втором туре Евро-2017. Увеличить
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Сборная Украины, оказавшаяся в одной группе с Голландией, Англией и Норвегией, уступила во втором матче англичанам со счетом 0:4.

Три гола украинцы пропустили в течение 16-ти минут первого тайма. На 20-й минуте британская сборная повела в счете после гола Макикрана. На 32-й минуте отличился Брюстер, а на 36-й минуте — Санчо.

На 69-й минуте игры Барлоу установил окончательный счет — 4:0 в пользу сборной Англии.

Напомним, в первом туре сборная Украины проиграла команде Голландии — 0:1. Таким образом, «сине-желтые» лишились шансов на выход в плей-офф.

В последнем матче на турнире 10 мая сборная Украины встретится с командой Норвегии.

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