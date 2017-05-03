УЕФА протестирует новую систему послематчевых пенальти на ЧЕ-2017 U17
На чемпионатах Европы среди мужчин и женщин до 17 лет, которые стартовали на этой неделе в Хорватии и Чехии соответственно, будет протестирована новая система послематчевых пенальти, сообщает Daily Mail.
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Видимо, что-то случилось...
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Система получила название ABBA. Если сейчас команды пробивают послематчевые пенальти по очереди — сначала команда А, потом команда В, затем снова команда А, а затем опять команда В, то по новой системе очередности пробития 11-метровых будет напоминать
Предполагается, что по системе ABBA команда, которая изначально пробивает второй, будет испытывать меньше психологического давления. По данным исследований, в 60% случаях в послематчевой серии пенальти победу одерживала та команда, которая била пенальти первой.
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