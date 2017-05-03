УЕФА протестирует новую систему послематчевых пенальти на ЧЕ-2017 U17

Система получила название ABBA. Если сейчас команды пробивают послематчевые пенальти по очереди — сначала команда А, потом команда В, затем снова команда А, а затем опять команда В, то по новой системе очередности пробития 11-метровых будет напоминать тай-брейк в теннисе. То есть после первого удара команды А, затем команда В нанесёт два удара подряд, после чего право пробить пенальти дважды будет у команды А и так далее. При этом количество ударов со стороны каждой команды в послематчевой серии пенальти по-прежнему будет равняться пяти.

Предполагается, что по системе ABBA команда, которая изначально пробивает второй, будет испытывать меньше психологического давления. По данным исследований, в 60% случаях в послематчевой серии пенальти победу одерживала та команда, которая била пенальти первой.