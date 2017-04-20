Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-euro/29489803/
20 апреля 2017, 10:59 | Футбол: Чемпионат Европы | Чемпионат.com

Заваров: На Евро-2016 сборная Украины опозорилась, Шевченко тоже должен был уйти

Бывший тренер сборной Украины Александр Заваров рассказал о своём уходе из национальной команды, а также высказал мнение, что покинуть сборную после Евро-2016 должен был весь тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко.

Бывший тренер сборной Украины Александр <span class=error>Заваров</span> рассказал о своём уходе из национальной команды а также высказал мнение что покинуть сборную после Евро-2016 должен был весь тренерский штаб во главе с Андреем <span class=error>Шевченко</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

«Мне сложно сказать, почему меня уволили из тренерского штаба сборной Украины. Склоняюсь к мысли, что что-то не устраивало в личном плане, в моих взглядах на жизнь. Скорее всего, это так. Почему об этом не говорит Фоменко? Ему нечего сказать. Как главный тренер он должен был настаивать, но не удалось.

Если команда сыграла на Евро-2016 провально, полностью опозорилась, весь тренерский штаб должен был уйти в отставку и всем сказать: «До свидания». Ответственность лежит на всём штабе, в том числе и на нынешнем тренере сборной — он также должен был уйти.

По крайне мере, я бы сделал так в этой ситуации — команда заняла последнее, 24-е, место. Но не я решаю. Решает президент ФФУ. Получилось, что не усилили тренерский штаб, а скорее ослабили. Так никто не делает, — цитирует Заварова «Футбол 24».

Сборная Украины
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата Европы

Все новости
19 апреля

Рибери высмеял судейство в матче «Реал» — «Бавария»

Шарапова готовится к юбилею (фото)

Хавбека «Уфы» подозревают в покупке наркотиков