Заваров: На Евро-2016 сборная Украины опозорилась, Шевченко тоже должен был уйти
Бывший тренер сборной Украины Александр Заваров рассказал о своём уходе из национальной команды, а также высказал мнение, что покинуть сборную после Евро-2016 должен был весь тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мне сложно сказать, почему меня уволили из тренерского штаба сборной Украины. Склоняюсь к мысли, что
Если команда сыграла на Евро-2016 провально, полностью опозорилась, весь тренерский штаб должен был уйти в отставку и всем сказать: «До свидания». Ответственность лежит на всём штабе, в том числе и на нынешнем тренере сборной — он также должен был уйти.
По крайне мере, я бы сделал так в этой ситуации — команда заняла последнее, 24-е, место. Но не я решаю. Решает президент ФФУ. Получилось, что не усилили тренерский штаб, а скорее ослабили. Так никто не делает, — цитирует Заварова «Футбол 24».
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