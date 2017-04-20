Заваров: На Евро-2016 сборная Украины опозорилась, Шевченко тоже должен был уйти

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«Мне сложно сказать, почему меня уволили из тренерского штаба сборной Украины. Склоняюсь к мысли, что что-то не устраивало в личном плане, в моих взглядах на жизнь. Скорее всего, это так. Почему об этом не говорит Фоменко? Ему нечего сказать. Как главный тренер он должен был настаивать, но не удалось.

Если команда сыграла на Евро-2016 провально, полностью опозорилась, весь тренерский штаб должен был уйти в отставку и всем сказать: «До свидания». Ответственность лежит на всём штабе, в том числе и на нынешнем тренере сборной — он также должен был уйти.

По крайне мере, я бы сделал так в этой ситуации — команда заняла последнее, 24-е, место. Но не я решаю. Решает президент ФФУ. Получилось, что не усилили тренерский штаб, а скорее ослабили. Так никто не делает, — цитирует Заварова «Футбол 24».