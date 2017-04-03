Сборная Украины попала в группу с Нидерландами и Англией на юношеский Евро-2017
В Загребе состоялась жеребьевка чемпионата Европы среди юношей до 17 лет, по итогам которой сборная Украины сыграет в группе D с командами Нидерландов, Англии и Норвегии, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Любопытно, что Норвегия и Украина сыграли вничью (2:2) в отборочном раунде квалификации. Первое место в той группе заняла Турция — еще один участник финальной стадии.
Полные итоги жеребьевки выглядят так:
Группа A: Хорватия (хозяева), Испания, Турция, Италия.
Группа B: Шотландия, Франция, Венгрия, Фарерские острова.
Группа C: Германия, Ирландия, Сербия, Босния и Герцеговина.
Группа D: Нидерланды, Англия, Норвегия, Украина.
Календарь выглядит следующим образом:
Групповой этап: ¾, 6/7, 9/10 мая (Запрешич, Лучко,
Четвертьфиналы: 12/13 мая (Запрешич,
Матч за путевку на ЧМ: 16 мая (Сесвете).
Полуфиналы: 16 мая (Запрешич, Вараждин).
Финал: 19 мая (Вараждин).
Турнир в Хорватии также станет отборочным этапом к ЧМ-2017 среди юношей до 17 лет в Индии (
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