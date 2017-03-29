Российские футболистки не смогли выйти в финальную часть ЧЕ среди девушек

Ранее россиянки уступили француженкам (0:4) и обыграли гречанок (2:0). В турнирной таблице группы 5 российские футболистки заняли последнее место, набрав три очка.

В финальный раунд чемпионата Европы выходят победители шести групп, а также лучшая по статистическим показателям команда из числа занявших вторые места. Соревнования пройдут 2—14 мая в Чехии.