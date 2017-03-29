Российские футболистки не смогли выйти в финальную часть ЧЕ среди девушек
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Женская сборная России со счетом 0:2 проиграла команде Бельгии в третьем матче элитного раунда чемпионата Европы по футболу среди девушек (до 17 лет) и не смогла выйти в финальный раунд.
Ранее россиянки уступили француженкам (0:4) и обыграли гречанок (2:0). В турнирной таблице группы 5 российские футболистки заняли последнее место, набрав три очка.
В финальный раунд чемпионата Европы выходят победители шести групп, а также лучшая по статистическим показателям команда из числа занявших вторые места. Соревнования пройдут
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