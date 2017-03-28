Молодежная сборная Казахстана стартовала с волевой победы над Люксембургом в отборе на Евро-2019

Игра первого тура проходила сегодня, 28 марта, в Дифферданже и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Первыми в матче отличились люксембуржцы. На седьмой минуте защитник казахстанцев Даурен Мажитов нарушил правила в своей штрафной, после чего пенальти точно реализовал нападающий хозяев Эдвин Муратович.

На 23-й минуте Люксембург мог удвоить счет, но удар Алдина Скендеровича пришелся в перекладину. Зато отличиться удалось сборной Казахстана. На 35-й минуте гол полузащитника Александра Соколенко помог гостям сравнять счет — 1:1.

Исход матча решился во втором тайме. Автором победного гола сборной Казахстана на 61-й минуте стал полузащитник Геворг Наджарян.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 13 июня, когда дома примет Черногорию. Также в девятой группе соперниками команды Владимира Никитенко станут Франция, Болгария и Словения.