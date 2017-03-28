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28 марта 2017, 20:15 | Футбол: Чемпионат Европы | Vesti.kz

Молодежная сборная Казахстана стартовала с волевой победы над Люксембургом в отборе на Евро-2019

Молодежная сборная Казахстана по футболу стартовала с волевой победы над Люксембургом в гостевом матче отборочного цикла чемпионата Европы-2019, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра первого тура проходила сегодня, 28 марта, в Дифферданже и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Первыми в матче отличились люксембуржцы. На седьмой минуте защитник казахстанцев Даурен Мажитов нарушил правила в своей штрафной, после чего пенальти точно реализовал нападающий хозяев Эдвин Муратович.

На 23-й минуте Люксембург мог удвоить счет, но удар Алдина Скендеровича пришелся в перекладину. Зато отличиться удалось сборной Казахстана. На 35-й минуте гол полузащитника Александра Соколенко помог гостям сравнять счет — 1:1.

Исход матча решился во втором тайме. Автором победного гола сборной Казахстана на 61-й минуте стал полузащитник Геворг Наджарян.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 13 июня, когда дома примет Черногорию. Также в девятой группе соперниками команды Владимира Никитенко станут Франция, Болгария и Словения.

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