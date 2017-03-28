В Исландии отмечен всплеск рождаемости, связанный с успехом сборной на Евро-2016

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Как отмечается, 25 и 26 марта в стране наблюдался рекордный уровень рождаемости с применением эпидуральной анестезии. За 9 месяцев до указанных дат, 27 июня, сборная Исландии обыграла команду Англии в 1/8 финала Евро и вышла в четвертьфинал турнира.

Сборная Исландии стала одним из главных открытий Евро-2016. Исландцы ранее не участвовали в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы, Евро-2016 стал первым турниром, на который команда Исландии пробилась, преодолев квалификацию. На Евро исландцы завершили борьбу в четвертьфинале, уступив будущим финалистам, хозяевам турнира французам.