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28 марта 2017, 17:37 | Футбол: Чемпионат Европы | Р-Спорт

В Исландии отмечен всплеск рождаемости, связанный с успехом сборной на Евро-2016

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт. Исландия в марте переживает всплеск рождаемости, которому, как утверждает bleacherreport.com со ссылкой на исландские СМИ, способствовал успех национальной сборной страны на чемпионате Европы-2016 по футболу.

В Исландии отмечен всплеск рождаемости связанный с успехом сборной на Евро-2016 - Фото Увеличить
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Как отмечается, 25 и 26 марта в стране наблюдался рекордный уровень рождаемости с применением эпидуральной анестезии. За 9 месяцев до указанных дат, 27 июня, сборная Исландии обыграла команду Англии в 1/8 финала Евро и вышла в четвертьфинал турнира.

Сборная Исландии стала одним из главных открытий Евро-2016. Исландцы ранее не участвовали в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы, Евро-2016 стал первым турниром, на который команда Исландии пробилась, преодолев квалификацию. На Евро исландцы завершили борьбу в четвертьфинале, уступив будущим финалистам, хозяевам турнира французам.

Сборная Исландии
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