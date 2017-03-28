В Казахстане не покажут стартовый матч молодежной сборной в отборе на Евро

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Показ встречи, которая состоится сегодня, 28 марта, в Люксембурге и начнется в 21:00 по времени Астаны, не значится в программах передач казахстанских телеканалов.

Стоит отметить, что, помимо команды из Люксембурга, соперниками казахстанцев по отборочному раунду являются сборные Черногории, Франции, Болгарии и Словении. Первая домашняя игра подопечных Владимира Никитенко состоится 1 сентября против сборной Черногории.

Напомним, что ранее казахстанские телеканалы не смогли показать товарищеский поединок национальной команды против сборной Кипра. Встреча завершилась поражением казахстанской команды со счетом 1:3. Автором единственного гола стал Танат Нусербаев.

А 26 марта сборная Казахстана в очередном матче отборочного турнира к ЧМ-2018 уступила на выезде команде Армении со счетом 0:2.