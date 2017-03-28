Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-euro/29226334/
28 марта 2017, 11:11 | Футбол: Чемпионат Европы | Vesti.kz

В Казахстане не покажут стартовый матч молодежной сборной в отборе на Евро

Трансляцию стартового матча молодежной сборной Казахстана по футболу против команды из Люксембурга в отборе на Евро-2019 не покажут в эфире отечественных телеканалов, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча против сборной Люксембурга состоится в 21:00 по времени Астаны. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Показ встречи, которая состоится сегодня, 28 марта, в Люксембурге и начнется в 21:00 по времени Астаны, не значится в программах передач казахстанских телеканалов.

Стоит отметить, что, помимо команды из Люксембурга, соперниками казахстанцев по отборочному раунду являются сборные Черногории, Франции, Болгарии и Словении. Первая домашняя игра подопечных Владимира Никитенко состоится 1 сентября против сборной Черногории.

Напомним, что ранее казахстанские телеканалы не смогли показать товарищеский поединок национальной команды против сборной Кипра. Встреча завершилась поражением казахстанской команды со счетом 1:3. Автором единственного гола стал Танат Нусербаев.

А 26 марта сборная Казахстана в очередном матче отборочного турнира к ЧМ-2018 уступила на выезде команде Армении со счетом 0:2.

Сборная Казахстана U-21
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата Европы

Вспомнить все. 10 лет исторической победе над сборной Сербии

Вспомнить все. 10 лет исторической победе над сборной Сербии

24 марта 2007 года сборная Казахстана по футболу одержала, пожалуй, самую громкую победу в своей истории. На Центральном стадионе была бита команда Сербии, имевшая в составе целую россыпь звезд, и которую тренировал именитый испанец Хавьер Клементе.
Все новости
28 марта

Головкин совершил ошибку, уйдя на PPV. В переговорах с "Канело" он будет стороной B - Гарсия

Названа дата продажи билетов на вечер бокса Ислама и Шуменова в Астане

Мы готовы сделать мечту Головкина реальностью. Ему осталось подписать контракт, который мы выслали - промоутер Сондерса