Белорусы не сумели пробиться в финальную часть юниорского ЧЕ по футболу

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В заключительном матче соревнований в 3-й отборочной группе в английском Бертоне подопечные Михаила Мархеля потерпели крупное поражение от английских сверстников — 1:5. На 5-й минуте игры Владислав Мухамедов вывел белорусскую команду вперед, а потом хозяева турнира пять раз поразили ворота Павла Павлюченко.

В стартовом туре белорусы проиграли испанцам — 0:5, во втором уступили норвежцам — 1:2 (гол у сборной Беларуси забил Сергей Диченков). Итоговое положение в 3-й группе: Англия — 9 очков (разница мячей — 11−1), Испания — 6 (7−3), Норвегия — 3 (2−6), Беларусь — 0 (2−12).

Англичане завоевали путевку в финальную стадию юниорского континентального первенства, которое пройдет в июле на футбольных аренах Грузии. Там же вместе с хозяевами выступят футболисты Чехии и Болгарии, обладатели еще четырех пропусков определятся позже.