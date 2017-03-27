Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-euro/29216988/
27 марта 2017, 14:56 | Футбол: Чемпионат Европы | Р-Спорт

РФС выразил соболезнования в связи со смертью призера чемпионата Европы Мудрика

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт. Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи со смертью серебряного призера чемпионата Европы 1964 года в составе сборной СССР защитника Эдуарда Мудрика.

В понедельник стало известно, что Мудрик скончался на 78-м году жизни.

«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Эдуарда Николаевича Мудрика», — сообщается на сайте организации.

Мудрик с 1958 по 1968 год выступал за московское «Динамо», в составе которого становился чемпионом СССР. В 1964 году Мудрик принял участие в обоих матчах финального турнира чемпионата Европы, в финале которого сборная СССР уступила команде Испании со счетом 1:2.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата Европы

Финалист ЧЕ-1964 по футболу Мудрик скончался в возрасте 77 лет

Финалист ЧЕ-1964 по футболу Мудрик скончался в возрасте 77 лет

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1964 года в составе сборной СССР Эдуард Мудрик скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба «Динамо».
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США