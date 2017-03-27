РФС выразил соболезнования в связи со смертью призера чемпионата Европы Мудрика
МОСКВА, 27 мар —
Р-Спорт. Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи со смертью серебряного призера чемпионата Европы 1964 года в составе сборной СССР защитника Эдуарда Мудрика.
В понедельник стало известно, что Мудрик скончался на 78-м году жизни.
«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Эдуарда Николаевича Мудрика», — сообщается на сайте организации.
Мудрик с 1958 по 1968 год выступал за московское «Динамо», в составе которого становился чемпионом СССР. В 1964 году Мудрик принял участие в обоих матчах финального турнира чемпионата Европы, в финале которого сборная СССР уступила команде Испании со счетом 1:2.
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