Финалист ЧЕ-1964 по футболу Мудрик скончался в возрасте 77 лет
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1964 года в составе сборной СССР Эдуард Мудрик скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает
пресс-служба московского футбольного клуба «Динамо».
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Он выступал за московское «Динамо» на позиции защитника в 1958—1968 годах, проведя 184 игры и забив шесть мячей. В составе
В составе сборной СССР провел восемь игр, в которых отметился голом.
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