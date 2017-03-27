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27 марта 2017, 12:36 | Футбол: Чемпионат Европы | ТАСС

Финалист ЧЕ-1964 по футболу Мудрик скончался в возрасте 77 лет

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1964 года в составе сборной СССР Эдуард Мудрик скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба «Динамо».

Серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1964 года в составе сборной СССР Эдуард Мудрик скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба Динамо. Увеличить
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Он выступал за московское «Динамо» на позиции защитника в 1958—1968 годах, проведя 184 игры и забив шесть мячей. В составе бело-голубых стал двукратным чемпионом СССР.

В составе сборной СССР провел восемь игр, в которых отметился голом.
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