Юношеская сборная России не смогла пробиться на чемпионат Европы-2017

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Встреча сборных России и Израиля в рамках третьего тура второй группы, прошедшая в воскресенье в Венгрии, завершилась со счетом 0:0.

Сборная России с двумя очками в трех матчах заняла последнее четвертое место во второй группе и не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет с 3 по 19 мая в Хорватии.