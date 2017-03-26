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26 марта 2017, 17:07 | Футбол: Чемпионат Европы | Р-Спорт

Юношеская сборная России не смогла пробиться на чемпионат Европы-2017

МОСКВА, 26 мар — Р-Спорт. Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) сыграла вничью с командой Израиля в заключительном для себя матче элитного раунда чемпионата Европы 2017 года и не смогла пробиться в финальную часть турнира.

Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) сыграла вничью с командой Израиля в заключительном для себя матче элитного раунда чемпионата Европы 2017 года и не смогла пробиться в финальную часть турнира. Увеличить
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Встреча сборных России и Израиля в рамках третьего тура второй группы, прошедшая в воскресенье в Венгрии, завершилась со счетом 0:0.

Сборная России с двумя очками в трех матчах заняла последнее четвертое место во второй группе и не смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет с 3 по 19 мая в Хорватии.
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Белорусские футболисты потеряли шансы выйти в финал юниорского чемпионата Европы

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