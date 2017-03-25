Белорусские футболисты потеряли шансы выйти в финал юниорского чемпионата Европы
25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юниорской сборной Беларуси (U-19) потерпели второе поражение в квалификации чемпионата Европы и потеряли шансы выйти в финальный раунд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В матче второго тура в 3-й отборочной группе в английском Бертоне белорусы уступили сверстникам из Норвегии 1:2. Скандинавы забили два мяча в первой половине встречи, после перерыва Сергей Диченков сократил разрыв в счете, но на большее сил не хватило. В стартовом поединке команда Михаила Мархеля крупно проиграла команде Испании — 0:5. В последнем туре 27 марта белорусские футболисты встретятся со сборной Англии. Хозяева турнира уже обеспечили себе первое место, разгромив испанцев и норвежцев с одинаковым счетом 3:0.
Путевки в финальную стадию юниорского континентального первенства, которая пройдет в июле на футбольных аренах Грузии, получат победители семи групп.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter