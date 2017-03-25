Белорусские футболисты потеряли шансы выйти в финал юниорского чемпионата Европы

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В матче второго тура в 3-й отборочной группе в английском Бертоне белорусы уступили сверстникам из Норвегии 1:2. Скандинавы забили два мяча в первой половине встречи, после перерыва Сергей Диченков сократил разрыв в счете, но на большее сил не хватило. В стартовом поединке команда Михаила Мархеля крупно проиграла команде Испании — 0:5. В последнем туре 27 марта белорусские футболисты встретятся со сборной Англии. Хозяева турнира уже обеспечили себе первое место, разгромив испанцев и норвежцев с одинаковым счетом 3:0.

Путевки в финальную стадию юниорского континентального первенства, которая пройдет в июле на футбольных аренах Грузии, получат победители семи групп.