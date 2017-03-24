Российские футболистки (до 17 лет) проиграли француженкам в отборочном матче ЧЕ
МОСКВА, 24 мар —
Р-Спорт. Футболистки сборной России уступили команде Франции в матче первого тура элитного раунда отборочного турнира чемпионата Европы среди девушек (игроки не старше 17 лет).
Встреча группы 5, прошедшая в пятницу во Франции, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяек поля.
В другом матче группы сборная Бельгии переиграла футболисток из Греции со счетом 1:0.
В следующей встрече турнира россиянки сыграют с командой Греции в воскресенье, 26 марта.
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