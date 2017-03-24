Генпрокурор Украины: На Евро-2012 воровали с размахом

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Чемпионат Европы по футболу, хозяйкой которого наравне с Польшей в 2012 году была Украина, стал поводом для нового коррупционного скандала. В четверг, 23 марта, сотрудники Генеральной прокуратуры страны провели десятки одновременных обысков в рамках вновь открытого уголовного дела о хищениях во время подготовки к Евро-2012.

Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, в ходе обысков были изъяты документы, доказывающие, что при подготовке к турниру «крали с размахом».

«Вчера провели десятки одновременных обысков у фигурантов вновь открытого дела о хищениях во время Евро-2012. Как доказывают изъятые документы — крали с размахом»,

— написал Луценко на своей странице фейсбуке.

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Генпрокурор привел в пример схему, по которой расхищались денежные средства, выделенные на покупку кресел для спортивного комплекса «Олимпийский», где проходил финал чемпионата Европы. На первом этапе при их приобретении цены искусственно занижались, что позволяло снизить таможенные сборы.

«Шаг первый — занижение стоимости при оформлении таможенных платежей.

Например: кресло, закупленное за $78 у производителя, оформляли по цене в $6. В результате государство получило первые миллионные убытки, — рассказал Луценко.

На втором этапе эти же кресла продавались уже непосредственно НСК «Олимпийский» по цене, на $111 выше закупочной. Таким образом бюджет не досчитался около $8 млн.

«Шаг второй — то же кресло прогоняли по цепочке подставных фирм и продавали НСК «Олимпийский» уже за $189. На арене 70 050 мест.

Завышение государственных расходов составило около $8 млн,

— заявил Луценко.

По словам генпрокурора, аналогичные коррупционные схемы выявлены и в других закупках, поэтому следствие продолжается.

«Продолжение следует. Никто не забыт и ничего не забыто», — подчеркнул он в заключение.

Член общественного союза «Антикоррупционное сообщество Украины» Роман Лавров в комментарии к посту попросил генпрокурора обратить внимание на ситуацию, сложившуюся во время подготовки к Евро-2012 во Львове.

По его словам, при организации турнира мэр Львова Андрей Садовый допустил «сумасшедшие убытки».

«Львов-Арена», господин Луценко. Покупка троллейбусов и выполнение других работ.

Садовый вместе с кумом и не только нанес сумасшедшие убытки! Обратите внимание на деятельность Лучезарного «европейского» мэра,

— написал Лавров в комментариях под постом, на что получил твердый ответ, что расследование будет продолжено.

«Я же сказал: продолжение следует», — ответил на это Луценко.

Напомним, что выборы страны-хозяйки финальной части чемпионата Европы 2012 года прошли 18 апреля 2007 года. Украина победила на них на пару с Польшей. Организация турнира, по оценке официальных лиц, обошлась в $5,5 млрд, часть из которых была выделена из бюджета страны, а другая являлась частными инвестициями.

Ответственным за подготовку турнира был вице-премьер Борис Колесников, который после смены власти был арестован на несколько месяцев по обвинению в вымогательстве акций донецкого торгового центра «Белый лебедь». Любопытно, что руководителем Министерства внутренних дел в тот момент был как раз Луценко.

Первые кресла на стадионе были смонтированы 14 июня 2011 года. Сама арена была открыта после реконструкции президентом Украины Виктором Януковичем 8 октября 2011 года.

Также стоит отметить, что несколько дней назад Государственная аудиторская служба Украины отчиталась о проведенном финансовом аудите деятельности ГП «Национальный спортивный комплекс Олимпийский» за период с 1 января 2012 года по 1 ноября 2016-го, после чего 22 марта имущество и счета арены в Киеве были арестованы за долги.

«Несмотря на проведение на достойном уровне матчей Евро-2012, предприятие в течение пяти лет имеет долги, непосредственно перед подрядчиками за выполненные строительные работы на сумму более чем 145 млн гривен (примерно $ 5,8 млн).

По искам подрядчиков суд принял решение о взыскании со спорткомплекса суммы в размере 93 млн гривен ($ 3,7 млн) и 61,7 млн гривен ($ 2,5 млн) штрафных санкций, — говорится на официальном сайте Государственной аудиторской службы Украины.

По мнению аудиторов, главной причиной убыточности стадиона стала значительная часть амортизационных отчислений на объекты основных средств, которые были реконструированы и построены к Евро-2012. По результатам аудита специалисты разработали ряд рекомендаций, внедрение которых предусмотрено на уровне спорткомплекса и Министерства молодежи и спорта Украины.