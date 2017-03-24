Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на Евро-2012 «воровали с размахом»
МОСКВА, 24 мар —
Р-Спорт. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на чемпионате Европы по футболу 2012 года «воровали с размахом», а государство понесло миллионные убытки.
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Финальную часть Евро Украина приняла совместно с Польшей. Стартовая игра состоялась 8 июня 2012 года в Варшаве, финал прошел 1 июля 2012 года Киеве.
«Вчера провели десятки одновременных обысков у фигурантов дела по хищениям во время Евро-2012. Как показывают изъятые документы, воровали с размахом.
В сентябре Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте подтвердил, что Киев примет финальный матч Лиги чемпионов сезона-2017/18.
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