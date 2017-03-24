Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на Евро-2012 «воровали с размахом»

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Финальную часть Евро Украина приняла совместно с Польшей. Стартовая игра состоялась 8 июня 2012 года в Варшаве, финал прошел 1 июля 2012 года Киеве.

«Вчера провели десятки одновременных обысков у фигурантов дела по хищениям во время Евро-2012. Как показывают изъятые документы, воровали с размахом. Во-первых, занижение стоимости при оформлении таможенных платежей. Например: кресло, закупленное за 78 долларов у производителя, оформляли по цене в 6 долларов. В результате этого государство получило первые миллионные убытки. Во-вторых, то же кресло прогоняли по цепочке подставных фирм и продавали НСК “Олимпийский” уже за 189 долларов. На арене 70050 мест. Завышение государственных расходов составило около 8 миллионов долларов», — написал Луценко в своем аккаунте в сети Facebook.

В сентябре Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте подтвердил, что Киев примет финальный матч Лиги чемпионов сезона-2017/18.

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