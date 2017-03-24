Вспомнить все. 10 лет исторической победе над сборной Сербии

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Корреспондент Vesti.kz предлагает вспомнить историческую победу над Сербией и рассказывает о том, чем сейчас занимаются творцы алматинского чуда.

Участники последнего на тот момент чемпионата мира-2006 приехали в Казахстан в боевом составе. Здесь и защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич, его коллега по амплуа из «Севильи» Ивица Драгутинович, или Драго, как его окрестили в Европе. Знаменитый Деян Станкович из итальянского «Интера» также находился в числе тех, кто опростоволосился в Алматы. Добавить в этот список можно нападающего испанского «Расинга» Николу Жигича, бомбардира Бундеслиги Марко Панлетича, экс-звезду российского чемпионата Огнена Коромана, «горняка» из Донецка Игоря Дуляя и многих других.

На фоне именитого соперника главный тренер казахстанцев АрноПайперс, в первую очередь, рассчитывал на морально-волевые качества и сыгранность своих подопечных. Еще бы, ведь долгое время голландский специалист экспериментировал, наигрывал связи, пробовал новых футболистов. Итогом всей этой репетиции стала победа сборной на международном турнире «Алма-ТВ» в Шымкенте.

Перед игрой в лазарете оказались сразу пять ведущих футболистов, что добавило головной боли Пайперсу. Самат Смаков, Кайрат Утабаев, Андрей Карпович, Никита Хохлов и Андрей Травин не могли помочь национальной команде в этом матче. В итоге, Смаков, на свой риск решил выйти на поле, что называется, «на уколах» и сыграл на правом фланге обороны. Сдерживать ему приходилось футболиста московского ЦСКА Милоша Красича. С этой проблемой Самат справился на все двести процентов.

Вся команда в тот день сыграла блестяще. В первую очередь, в составе соперника нужно было нейтрализовать высоченного Жигича. Здорово играющий на втором этаже центральный защитник Максим Жалмагамбетов хоть и уступал ему в росте, в игре значительно превзошел. Если бы не игрок «Астаны», сербский форвард наверняка назабивал бы полную кошелку мячей в ворота хозяев. В основном средняя линия соперника старалась снабжать мячом Жигича, который не забывал делиться с Пантеличем и заменившим его Лазовичем.

Казахстанцы играли смело и постоянно отвечали на атаки сербов. Так, хорошие моменты упустили Нурбол Жумаскалиев и Руслан Балтиев. Лидер «Тобола» в конце первого тайма не реализовал еще один выгодный шанс для того, чтобы открыть счет.

Забить гол команде Пайперса удалось в начале второй половины матча, когда отличился Кайрат Аширбеков. От такого счастья команде «крышу» не снесло. Казахстанцы продолжали атаковать и на 61-й минуте сработал «стандарт»: Руслан Балтиев, поучаствовавший и в первом забитом голе, подал с углового, а Нурбол Жумаскалиев, находясь спиной к воротам, ударом головой отправил мяч в сетку — 2:0!

Спустя несколько минут сербы смогли отквитать один мяч. Его автором стал Жигич. Следом сербы могли сравнять счет, однако уверенно действовал в воротах Давид Лория. Сами казахстанцы в обороне не отсиживались и могли увеличить преимущество, но неточность подвела Андрея Финонченко и Сергея Скорых. В концовке матча команда Клементе упустила сразу несколько стопроцентных шансов, и, если бы не Лория, не видать бы хозяевам победы. Особенно запомнился его сэйв после удара головой все того же Жигича. В компенсированное время сербский гигант отправился в раздевалку за удар локтем Сергея Скорых. Свисток словацкого арбитра Гриняка зафиксировал первую победу сборной Казахстана в официальных матчах. Лучшего подарка на праздник Наурыз и не придумаешь!

Казахстан — Сербия 2:1 (0:0)

Голы: Аширбеков, 47 (1:0), Жумаскалиев, 61 (2:0), Жигич, 68 (2:1)

Предупреждения: Ирисметов, 7, Балтиев, 42, Лория, 59 — Красич, 37, Видич, 64;

Удаление: Жигич, 90+4;

Казахстан: Лория, Ирисметов, Кучма, Жалмагамбетов, Смаков, Аширбеков (Бяков, 71), Скорых, Балтиев, Жумаскалиев, Сергиенко (Чичулин, 58), Суюмагамбетов (Финонченко, 80).

Резерв: Новиков, Е. Азовский, Корниенко, Утабаев.

Главный тренер — Арно Пайперс;

Сербия: Стойкович, Маркович, Степанов, Видич, Тошич, Ковачевич, Эргич (Короман, 70), Янкович, Красич, Пантелич (Лазович, 69), Жигич.

Резерв: Аврамов, Крстаич, Драгутинович, Дуляй, Тришович.

Главный тренер — Хавьер Клементе;

Судьи: Владимир Гриняк, Томас Сомольяни и ВластиславЛасковски (все — Словакия)

24 марта 2007 года. Алматы. Центральный стадион. 18 500 зрителей.

На поле выходили:

Давид Лория. Продолжает оставаться голкипером национальной сборной, куда его вернули в прошлом году. В чемпионате по-прежнему считается одним из лучших. Помог «Иртышу» завоевать бронзовые медали в прошлом сезоне, выведя команду в еврокубки.

Фархадбек Ирисметов. В последнее время опытнейший защитник больше лечится, нежели играет в составе «Ордабасы». Ходят разговоры, что Ирисметов может даже завершить игровую карьеру.

Александр Кучма. Сезон-2014 для воспитанника жамбылской школы футбола стал последним в игровой карьере. Поиграв в низших лигах Германии и в Польше, в Казахстан Кучма вернулся сложившимся защитником, который принес немало пользы сборной. Сейчас больше времени проводит с семьей. Возможно, продолжит работу в футболе в качестве тренера.

Максим Жалмагамбетов. Не так давно пробовал вернуться в большой футбол. По сути, игровую карьеру завершил рано — из-за отсутствия стоящих предложений. Ныне помогает отечественному профсоюзу футболистов и трудится над рядом проектов.

Самат Смаков. Один из героев того матча и автор знаменитой фразы «За Родину любого порву» осенью прошлого года завершил игровую карьеру в сборной. В ближайшее время защитнику «Ордабасы» придется уходить и из клубного футбола. Пока у Смакова есть востребованность — он продолжает радовать своей игрой казахстанских болельщиков.

Кайрат Аширбеков. Любимец шымкентских и актюбинских болельщиков тихо-мирно доигрывает карьеру в «Ордабасы», все реже появляясь на поле.

Дмитрий Бяков. После ухода из футбола практически не поддерживает связь с бывшими коллегами и друзьями. Проживает в Алматинской области.

Сергей Скорых. Уже третий сезон подряд 32-летний футболист защищает цвета карагандинского «Шахтера», где его место не подлежит сомнению.

Руслан Балтиев. Трудится на руководящей должности в талдыкорганском «Жетысу». Ранее один из самых успешных казахстанских футболистов в истории работал в «Байконуре», «Окжетпесе», «Кайсаре» и «Тоболе».

Нурбол Жумаскалиев. Легенде «Тобола» в зимнее межсезонье пришлось уехать из Костаная. Доигрывает карьеру в павлодарском «Иртыше».

Эдуард Сергиенко. Ветеран по-прежнему в строю. В текущем сезоне является одним из лидеров уральского «Акжайыка».

Антон Чичулин. Со скандалом покинув кокшетауский «Окжетпес» осенью прошлого года, в нынешнем сезоне выступает в составе «Атырау», где даже выводит своих партнеров по команде в ранге капитана.

Мурат Суюмагамбетов. Несколько лет назад забивной нападающий завершил карьеру. В настоящее время проживает в столице, занимаясь собственным бизнесом.

Андрей Финонченко. Мало кто предполагал, что забивавший в зимнее межсезонье в контрольных матчах Финонченко решит завершить карьеру. Так и не поиграв нигде, кроме родной Караганды, форвард решил сосредоточиться на тренерской деятельности, войдя в штаб «Шахтера».

Остались в запасе:

Юрий Новиков. Легендарный голкипер востребован в качестве тренера вратарей во многих клубах страны. Работал в России вместе с Дмитрием Огаем. В настоящее время входит в тренерский штаб национальной сборной.

Егор Азовский. Последний сезон провел в составе «Актобе». Нынешний, похоже, проведет в первой лиге.

Олег Корниенко. Дебютировавший в позднем возрасте в составе сборной Казахстана экс-россиянин после «Шахтера» и «Ордабасы», где он трудился в штабе Виктора Кумыкова, переехал в Узбекистан. Вместе с другим экс-сборником Романом Узденовым помогает Кумыкову в местном «Алмалыке».

Кайрат Утабаев. Один из немногих казахстанских футболистов, кто полностью отошел от этой игры после завершения карьеры. Победив непростую болезнь, ныне успешно работает в сфере бизнеса в Астане.

Главный тренер.

Арно Пайперс. Самый успешный тренер нашей сборной в ее новейшей истории вернулся в Эстонию, где его и заприметили казахстанские функционеры. Вновь тренирует местную «Флору».