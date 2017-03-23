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23 марта 2017, 19:41 | Футбол: Чемпионат Европы | ТАСС

Российские футболисты проиграли венграм в элитном раунде ЧЕ среди юношей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сборная России проиграла команде Венгрии со счетом 1:2 во втором матче элитного раунда чемпионата Европы по футболу среди юношей (спортсмены до 17 лет).

В составе российской команды забитым мячом отметился Данил Пруцев (16-я минута). У венгров отличился Доминик Собослай (74, 80). В турнирной таблице группы 2 россияне занимают четвертое место, набрав одно очко, венгерские футболисты с тремя очками идут третьими. Следующий матч сборная России сыграет 26 марта с командой Израиля.

Ранее в другом матче группы сборная Норвегии разгромила команду Израиля — 3:0. Норвежцы в турнирной таблице идут первыми (4 очка), израильтяне — вторыми (3).

В финальный раунд чемпионата Европы выходят победители восьми групп, а также семь лучших сборных из числа занявших вторые места. Соревнования пройдут 3—19 мая в Хорватии.
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