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22 марта 2017, 22:03 | Футбол: Чемпионат Европы | БЕЛТА

Футболисты юниорской сборной Беларуси крупно проиграли испанцам в квалификации ЧЕ

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юниорской сборной Беларуси (U-19) неудачно начали выступление во втором квалификационном раунде чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом матче команд 3-й отборочной группы в английском Телфорде подопечные Михаила Мархеля проиграли команде Испании с крупным счетом 0:5. В первом тайме испанцы дважды поразили ворота Павла Павлюченко, а после перерыва еще три раза добились успеха. Свой следующий матч белорусы проведут 24 марта со сверстниками из Норвегии, которые сегодня также потерпели крупное поражение, уступив хозяевам турнира англичанам 0:3. В заключительном туре, 27 марта, сборная Беларуси встретится с командой Англии.

Путевки в финальную стадию юниорского континентального первенства, которая пройдет в июле в Грузии, получат победители 7 групп.

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