Футболисты юниорской сборной Беларуси крупно проиграли испанцам в квалификации ЧЕ

Сегодня в первом матче команд 3-й отборочной группы в английском Телфорде подопечные Михаила Мархеля проиграли команде Испании с крупным счетом 0:5. В первом тайме испанцы дважды поразили ворота Павла Павлюченко, а после перерыва еще три раза добились успеха. Свой следующий матч белорусы проведут 24 марта со сверстниками из Норвегии, которые сегодня также потерпели крупное поражение, уступив хозяевам турнира англичанам 0:3. В заключительном туре, 27 марта, сборная Беларуси встретится с командой Англии.

Путевки в финальную стадию юниорского континентального первенства, которая пройдет в июле в Грузии, получат победители 7 групп.