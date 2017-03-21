Российские футболисты ушли от поражения в матче с норвежцами в отборе юношеского ЧЕ

Встреча группы 2, состоявшаяся во вторник в венгерском городе Дабаш, завершилась со счетом 2:2. По ходу игры россияне уступали с разницей в два мяча, но благодаря точным ударам Ильи Мартынова (64-я минута) и Георгия Челидзе (80+1-я) ушли от поражения.

Сборная России в следующем матче в четверг сыграет с командой Венгрии.