Российские футболисты ушли от поражения в матче с норвежцами в отборе юношеского ЧЕ
Футболисты юношеской сборной России (игроки не старше 17 лет) сыграли вничью со сверстниками из Норвегии в матче элитного раунда отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года.
Встреча группы 2, состоявшаяся во вторник в венгерском городе Дабаш, завершилась со счетом 2:2. По ходу игры россияне уступали с разницей в два мяча, но благодаря точным ударам Ильи Мартынова (64-я минута) и Георгия Челидзе (80+1-я) ушли от поражения.
Сборная России в следующем матче в четверг сыграет с командой Венгрии.
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