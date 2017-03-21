Защитник, который любит borschtsch. Самый неожиданный игрок сборной России

Цель первая: финал чемпионата Европы

Бад Бодендорф — деревня на западе Германии с населением чуть меньше четырех тысяч человек. Для спокойной и размеренной жизни — место идеальное: свежий воздух, чистейшая вода из термальных источников, высокие леса и террасы виноградников. 1993 год — после распада СССР прошло немного времени, политический кризис. Непонятно, что будет дальше. Момент для переезда подходящий, тем более в другой стране есть родственники. Потому его родители срываются в Германию.

Папа — волейбольный тренер, мама — воспитательница в детском саду — обычная семья, в которой за два дня до лета 2000-го родился Леон Классен. Фамилия — от мамы, хотя папина — Драньков — на футболке сборной России смотрелась бы естественнее. Правда, вряд ли тогда кто-то знал, что мальчик захочет играть в футбол.

В одноименную деревенскую команду его отвели в 6 лет. За три года до того Леон ни с кем не смог бы даже поговорить: свои первые слова он сказал на русском, немецкий начал учить только в три, когда пошел в детский сад. Зато сейчас на нем Классен спокойно пишет, а по-русски читать и писать еще не может. Но планирует научиться.

Дома у Леона о России вообще не забывают: наши праздники вперемешку с местными отмечают, и блюда не только немецкие готовят: например, борщ — у Леона номер один в рейтинге супов. Если вы подойдете на улице к прохожему немцу и попросите сказать Borschtsch — вряд ли кто-то справится с первой попытки, Классен же название выговаривает идеально. Однако если ты среди 16-летних русских ребят — уникальность пропадает.

В феврале футболиста академии «Кельна» пригласили на сбор юношеской сборной России в Испанию.

— Я и мои близкие были очень рады, — признается Классен. — Мне сразу же объяснили тактику команды. На самом деле всегда хотел выступать за Россию, потому что чувствую себя русским. Моя ближайшая цель — сыграть за сборную на чемпионате Европы и дойти до финала.

Цель вторая: вытеснить Алабу или Марсело

Леон пока даже нашу страну не видел. Да, он каждый год ездит к бабушке в Калининград, но это не совсем считается — город ведь на немецкой земле, отчасти он до сих пор где-то между странами. Идеальное место для Классена, для него это пока вся Россия, в других регионах он еще не бывал. Сбор, на который его вызывали, был в теплой Испании.

За немецким чемпионатом Леон следит, а про наши клубы знает только по еврокубкам. Возможно, мы увидим его в «Зените», «Краснодаре» или ЦСКА, но профессиональную карьеру он хочет запустить в Германии, чтобы вытеснить из «Баварии» Давида Алабу или Марсело из «Реала» — любимых игроков, с которыми Леон играет на одной позиции.

Однако до команд такого уровня еще далеко, пока на сборе у него в соперниках были те же возраста «Малаги» и сборной Японии. С испанцами Классен сыграл только в первом тайме: к атакам подключался активно, а когда россияне забивали — праздновать к остальным подбегал робко. Он мог и сам отличиться — но мяч пролетел чуть мимо после удара головой. Во втором матче сложностей выпало больше: Леон пустил соперника в свою зону, оттуда навес замкнул японский форвард — в итоге поражение.

— Да, с Японией я сыграл хуже, но мне все очень понравилось. Ребята приняли хорошо, помогали, — и это правда: соседи Леона по комнате Александр Евинов и Кирилл Колесниченко, например, помогали с переводом для этого текста.

Старший тренер сборной Дмитрий Ульянов доволен Леоном в Испании, поэтому Классен в составе и на следующий сбор, перед элитным раундом чемпионата Европы-U17. В Венгрии 21—25 марта юношеской сборной России биться за место в финальном турнире — это будет первая боевая проверка немецкого россиянина Леона Классена.

Источник: Личный архив Леона Классена