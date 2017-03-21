Российские юноши поспорят за путевку в финал чемпионата Европы по футболу

Возрастная категория до 17 лет является самой успешной в российском футболе — сборная страны U-17 становилась чемпионом Европы в 2006 и 2013 гг. Нынешняя команда, собранная из футболистов 2000 года рождения, успешно преодолела предварительную стадию чемпионата Европы, в сентябре прошлого года в Молдавии опередив сверстников из Боснии и Герцеговины и Латвии, а также команду хозяев.

В элитном раунде соперниками российской сборной в группе 2 станут команды Венгрии, Израиля и Норвегии. 21 марта российские юноши в городе Дабаш сыграют с норвежцами (16:30 мск), 23 марта на стадионе имени Нандора Хидегкути в венгерской столице — с хозяевами (17:30), а 26 марта снова в Дабаше — с израильтянами. В финал выходят победители восьми групп, а также семь лучших сборных из числа занявших вторые места, причем учитываться будут лишь матчи с первой третьей командами.

В финальном турнире, который пройдет 3—19 мая , выступят 16 команд, включая сборную Хорватии. В некоторых группах элитного раунда матчи уже состоялись — по их итогам путевки в финальный турнир завоевали команды Испании, Нидерландов, Ирландии, Италии и Фарерских островов. Пять лучших команд на турнире в Хорватии получат путевки на чемпионат мира среди футболистов не старше 17 лет, который пройдет в октябре в Индии.

Ставка на «Чертаново»

Главным тренером юношеской сборной России является 46-летний Дмитрий Ульянов — обладатель Кубка России в составе «Торпедо». Команду 2000 года рождения он возглавляет с 2014 года, ее костяк составляют воспитанники столичной школы «Чертаново». Несколько футболистов уже выходили на поле в матчах второго дивизиона — в частности, лучший бомбардир предварительной стадии Кирилл Колесниченко, который забил три гола. Есть в составе российской команды и легионер — выступающий за юношескую команду германского «Кельна» защитник Леон Классен.

В заявку на элитный раунд вошли Дэвид Сангаре («Динамо» Москва), Антон Шитов («Локомотив» Москва), защитники Андрей Анисимов (СДЮСШОР «Зенит» Санкт-Петербург), Леон Классен («Кельн» Германия), Илья Мартынов («Краснодар»), Владимир Москвичев («Динамо» М), Дмитрий Заварухин («Чертаново»), Данил Степанов («Рубин), полузащитники Георгий Челидзе («Динамо» М), Данила Емельянов («Уфа»), Данила Янов («Строгино»), Владислав Карапузов («Локомотив»), Кирилл Колесниченко, Данил Пруцев, Семен Радостев, Наиль Умяров (все — «Чертаново»), Виталий Жиронкин (ЦСКА), нападающий Даниил Лопатин («Спартак» Москва).

С 1982 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводил официальные турниры для игроков не старше 16 лет, один из которых в 1985 году выиграла сборная СССР. С 2002 года в чемпионатах Европы принимают участие футболисты не старше 17 лет. В 2006 году сборная России под руководством Игоря Колыванова в финале в Люксембурге в серии пенальти обыграла сверстников из Чехии, а в 2013-м команда Дмитрия Хомухи в словацкой Жилине — Италии (также по пенальти).

В прошлом году финальный турнир чемпионата Европы U-17 прошел в Азербайджане и завершился победой команды Португалии, которая в серии пенальти обыграла испанцев. Сборная России 1999 года рождения пробиться в решающий раунд не сумела.