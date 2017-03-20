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20 марта 2017, 13:41 | Футбол: Чемпионат Европы | БЕЛТА

Белорусские футболисты не вышли в финал юношеского чемпионата Европы

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) не смогли пробиться в финальный этап чемпионата Европы в этом возрасте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>20 марта Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Футболисты юношеской сборной <span class=error>Беларуси</span> (U-17) не смогли пробиться в финальный этап чемпионата Европы в этом возрасте сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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В заключительном матче 5-й квалификационной группы в голландском Удене белорусы обыграли команду Бельгии со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Илья Василевич и Юрий Музыченко. Для выхода в финальную стадию юношеского континентального первенства этой виктории оказалось мало. В двух предыдущих матчах подопечные Кирилла Альшевского проиграли сверстникам из Италии — 0:3 и Нидерландов — 2:3 (два гола у белорусов забил Кирилл Кириленко). Итоговое положение: Нидерланды — 9 очков (разница мячей — 7−3), Италия — 6 (5−2), Беларусь — 3 (4−7), Бельгия — 0 (1−5).

Финальный этап европейского чемпионата U-17 пройдет с 3 по 19 мая в Хорватии. Вместе с хозяевами там выступят победители 8 отборочных групп, а также 7 лучших команд из занявших вторые места. По итогам континентального первенства лучшие 5 команд получат право выступить на юношеском чемпионате мира, который пройдет в октябре в Индии.

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