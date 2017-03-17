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17 марта 2017, 23:38 | Футбол: Чемпионат Европы | ТАСС

Два польских футбольных фаната получили тюремные сроки за нападение на россиян на ЧЕ-2012

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Суд в Варшаве приговорил двух футбольных болельщиков к 1,5 годам тюрьмы за нападение на российских фанатов во время чемпионата по Европы по футболу 2012 года. Об этом сообщает польский портал Interia.pl.

Судебное разбирательство длилось с октября 2013 года. Фанаты были признаны виновными в подстрекательстве и пособничестве в нападении на российских болельщиков на основе прослушанных телефонных разговоров. Помимо тюремного срока, они были также оштрафованы на 5 тысяч злат (1,1 тыс. евро).

Прокурор остался доволен решением суда. Адвокаты намерены оспорить приговор, поскольку прослушивание телефонных разговоров, по их мнению, было незаконным. Как отметил судья, обвиняемые могут заменить тюремное заключение на общественные работы по 30 часов в месяц.

Массовые инциденты с нападением на российских болельщиков прошли 12 июня 2012 года перед матчем группового раунда чемпионата Европы Польша — Россия. В общей сложности по итогам беспорядков были осуждены 63 человека. Также обвинения были предъявлены трем российским болельщикам.
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