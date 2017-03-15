Юношеская сборная Беларуси по футболу крупно уступила Италии в квалификации ЧЕ

Подопечные главного тренера Кирилла Альшевского пропустили три мяча после перерыва. У соперников отличись голевым дублем форвард «Ювентуса» Мойзе Кин (42, 61 минуты) и Давиде Мерола (73). В пятой отборочной группе молодые белорусские футболисты также сыграют с командами Нидерландов (16 марта, 20.00) и Бельгии (19 марта, 17.00).

Положение команд: Италия — 3 очка (1 игра), Голландия — 3 (1), Бельгия — 0 (1), Беларусь — 0 (1).

Всего в отборочном турнире восемь групп. Победители, а также семь сборных, которые займут вторые места, выйдут в финальную часть чемпионата Европы.

Отборочный турнир для белорусских футболистов до 17 лет начался в октябре 2016-го в первом квалификационном раунде, где они уступили сверстникам из Кипра (0:1), обыграли Гибралтар (3:1) и сыграли вничью с Бельгией (0:0). Команда заняла второе место в группе и вышла в следующий раунд квалификации.