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13 марта 2017, 15:08 | Футбол: Чемпионат Европы | Sports.kz

Леньков вызван в молодежную сборную Казахстана

Защитник павлодарского «Иртыша» Валерий Леньков получил приглашение в молодежную сборную Казахстана, которая в рамках подготовки молодежной сборной Казахстана к отборочным матчам чемпионата Европы 2019 года, проведет учебно-тренировочные сборы в германском городе Битбург (с 21 по 26 марта) и Люксембурге (с 26 по 29 марта).

Защитник павлодарского Иртыша Валерий <span class=error>Леньков</span> получил приглашение в молодежную сборную Казахстана которая в рамках подготовки молодежной сборной Казахстана к отборочным матчам чемпионата Европы 2019 года проведет <nobr>учебно-тренировочные</nobr> сборы в германском городе Битбург (с 21 по 26 марта) и Люксембурге (с 26 по 29 марта). Увеличить
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В рамках данных сборов 28 марта пройдет отборочный матч чемпионата Европы-2019 Люксембург — Казахстан.

19 марта команда соберется на базе в Талгаре после матчей третьего тура казахстанской Премьер-Лиги.

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