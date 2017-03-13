Леньков вызван в молодежную сборную Казахстана
Защитник павлодарского «Иртыша» Валерий Леньков получил приглашение в молодежную сборную Казахстана, которая в рамках подготовки молодежной сборной Казахстана к отборочным матчам чемпионата Европы 2019 года, проведет
учебно-тренировочные сборы в германском городе Битбург (с 21 по 26 марта) и Люксембурге (с 26 по 29 марта).
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В рамках данных сборов 28 марта пройдет отборочный матч чемпионата Европы-2019 Люксембург — Казахстан.
19 марта команда соберется на базе в Талгаре после матчей третьего тура казахстанской
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