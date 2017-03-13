Андреев: Комитет РФС по этике по-прежнему не может связаться со Слуцким
МОСКВА, 13 мар —
Р-Спорт, Артем Калинин. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике по-прежнему не может связаться с бывшим главным тренером сборной России и московского ЦСКА Леонидом Слуцким, сообщил агентству «Р-Спорт» председатель комитета Семен Андреев.
Незадолго до старта чемпионата Европы 2016 года на российском телевидении вышла передача, в которой на тот момент главный тренер национальной команды Слуцкий в шутку рассказывал детям о допустимости пренебрежительного отношения к арбитрам. Российские судьи обратились в РФС с целью привлечь внимание к данному случаю. Комитет по этике рекомендовал Слуцкому извиниться перед арбитрами и вынес ему предупреждение.
«Мы
Покинув пост главного тренера ЦСКА в декабре, Слуцкий отправился в Англию, где посещает различные футбольные матчи. В январе английские СМИ сообщили, что Слуцкий может продолжить карьеру в лондонском «Челси», эта информация позже была опровергнута представителями «синих».
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