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13 марта 2017, 13:48 | Футбол: Чемпионат Европы | Р-Спорт

Андреев: Комитет РФС по этике по-прежнему не может связаться со Слуцким

МОСКВА, 13 мар — Р-Спорт, Артем Калинин. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике по-прежнему не может связаться с бывшим главным тренером сборной России и московского ЦСКА Леонидом Слуцким, сообщил агентству «Р-Спорт» председатель комитета Семен Андреев.

Незадолго до старта чемпионата Европы 2016 года на российском телевидении вышла передача, в которой на тот момент главный тренер национальной команды Слуцкий в шутку рассказывал детям о допустимости пренебрежительного отношения к арбитрам. Российские судьи обратились в РФС с целью привлечь внимание к данному случаю. Комитет по этике рекомендовал Слуцкому извиниться перед арбитрами и вынес ему предупреждение.

«Мы по-прежнему не можем связаться с ним, чтобы сообщить о своем решении, — сказал Андреев по телефону. — Леонид Викторович за рубежом. Видимо, выключил все телефоны».

Покинув пост главного тренера ЦСКА в декабре, Слуцкий отправился в Англию, где посещает различные футбольные матчи. В январе английские СМИ сообщили, что Слуцкий может продолжить карьеру в лондонском «Челси», эта информация позже была опровергнута представителями «синих».

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