Германия против Турции: плюсы и минусы заявок на право принять Евро-2024

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Германия и Турция стали единственными кандидатами на право принять чемпионат Европы по футболу 2024 года. Выборы столицы чемпионата Европы состоятся в сентябре 2018 года — через год после определения столицы летних Олимпийских игр 2024 года.

Помимо Германии и Турции чемпионат Европы рассчитывали принять Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия (совместная заявка), Нидерланды и Эстония (футбольные власти страны хотели провести турнир совместно с Россией). Однако со временем остались лишь две заявки. Такой низкой конкуренции в борьбе за право принять европейское первенство не было с 1992 года, когда за него боролись только Швеция и Испания (турнир прошел в Швеции).

Евро-2024 станет третьим в истории турниром, в котором примут участие 24 сборные.

ТАСС рассказывает о предстоящем турнире и особенностях заявок каждой из стран.

Требования УЕФА к проведению турнира

Матчи чемпионата Европы должны пройти на десяти стадионах.

Арена, на которой пройдет финал турнира, должна вмещать не менее 60 000 зрителей.

Два стадиона должны быть рассчитаны минимум на 50 000 человек, три — на 40 000 человек, четыре — на 30 000 человек.

Заявка Немецкого футбольного союза (DFB) выделяется на фоне турецкой. Страна имеет опыт проведения чемпионатов мира (1974, 2006) и чемпионата Европы (1988). С момента предыдущего мирового первенства прошло почти 11 лет, но стадионы в городах Германии находятся в отличном состоянии и принимают матчи самого высокого уровня — за последние 20 лет в этой стране четыре раза были сыграны финалы Лиги чемпионов. Чаще решающие матчи самого престижного клубного турнира в футболе не принимало ни одно государство.

По данным портала StadiumDB.com, в Германии функционирует 101 стадион для профессиональных клубов. 15 арен клубов элитного дивизиона чемпионата страны соответствуют требованиям УЕФА по вместимости. Помимо этого, еще семь стадионов второй Бундеслиги могут принять матчи Евро-2024. Среди них сразу шесть стадионов вмещают более 60 000 человек, а следовательно, в перспективе могут принять финал европейского первенства.

Последний из стадионов, построенных с нуля, был введен в эксплуатацию в 2011 году («Опель Арена», 34 034 зрителя, Майнц). В том же году была завершена реконструкция домашнего стадиона «Штутгарта» — «Мерседес-Бенц Арены» (60 441). Именно факт того, что в стране больше пяти лет не открывалось новых арен, может сыграть против немецкой заявки.

Преимуществом заявки Турецкой федерации футбола (TFF), как ни странно, может оказаться отсутствие опыта проведения международных турниров с участием сборной. Это произойдет в том случае, если УЕФА поддержит курс по расширению географии турниров, который был принят Международной федерацией футбола (ФИФА), — за последние годы право провести чемпионат мира получили ЮАР (2010), Россия (2018) и Катар (2022). Этот же фактор может сыграть против TFF, если будет решено делегировать организацию турнира более искушенной в этом вопросе стране.

Впрочем, в активе Турции есть финал клубного европейского турнира — один из лучших в истории Лиги чемпионов (в сезоне-2004/05 английский «Ливерпуль» обыграл итальянский «Милан» в серии пенальти (3:2), уступая после первого тайма со счетом 0:3 — 3:3 по итогам основного и дополнительного времени).

На данный момент в стране 12 стадионов соответствуют минимальным требованиям ФИФА по вместимости и только один способен принять финал — стамбульская арена «Ататюрк», рассчитанная на 76 092 зрителей. В последние годы в Турции активно ведется строительство и модернизация арен. С 2010 года в эксплуатацию было введено шесть стадионов, среди которых «Водафон Арена» стамбульского «Бешикташа», занявшая второе место в рейтинге лучших по итогам 2016 года.

Главная проблема турецкой заявки лежит не в плоскости спортивной, транспортной или другой инфраструктуры — стране могут помешать проблемы с футбольными фанатами и низкий уровень безопасности.

Андрей Михайлов.