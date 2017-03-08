Генсек УЕФА считает Германию и Турцию сильными кандидатами на проведение ЧЕ-2024

Ранее Немецкий футбольный союз (DFB) и Турецкая футбольная федерация (TFF) подали заявления о заинтересованности в проведении чемпионата Европы в 2024 году. Теперь DFB и TFF получат письма с указанием необходимых требований к заявкам. Обе ассоциации должны подать досье в УЕФА до 27 апреля 2018 года.

«Прекрасно, что национальные ассоциации Германии и Турции выразили заинтересованность в проведении Евро-2024. Очевидно, что будут две сильные заявки на проведение главного турнира УЕФА среди сборных. Исполнительному комитету УЕФА предстоит принять непростое решение», — сказал Теодоридис, чьи слова приводит официальный сайт УЕФА.

«Как и в предыдущих случаях, УЕФА стремится к тому, чтобы заявочный процесс был прозрачным. Очень интересно будет через полтора года узнать, кто же примет Евро-2024», — добавил он.

Решение о месте проведения чемпионата Европы-2024 примет исполнительный комитет УЕФА в сентябре 2018 года.