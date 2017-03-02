Турция подала заявку на проведение Евро-2024

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Ранее заявку на проведение турнира подала Германия.

По регламенту заявки от стран должны поступить в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до 3 марта. Решение будет принято в сентябре 2018 года.

Отмечается, что для проведения финального турнира в стране должно быть 9 или 10 стадионов, которые соответствуют всем требованиям.

Ранее Турция претендовала на проведение чемпионата Европы 2016 года, но он в итоге состоялся во Франции.