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2 марта 2017, 18:26 | Футбол: Чемпионат Европы | Известия.Ру

Турция подала заявку на проведение Евро-2024

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте федерации футбола страны.

Ранее с подобной заявкой в <span class=error>УЕФА</span> обратилась Германия. Увеличить
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Ранее заявку на проведение турнира подала Германия.

По регламенту заявки от стран должны поступить в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до 3 марта. Решение будет принято в сентябре 2018 года.

Отмечается, что для проведения финального турнира в стране должно быть 9 или 10 стадионов, которые соответствуют всем требованиям.

Ранее Турция претендовала на проведение чемпионата Европы 2016 года, но он в итоге состоялся во Франции.
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