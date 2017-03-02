Турция подала заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Турция официально подала заявку на проведение футбольного чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает
пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее заявку на проведение турнира подала Германия. Турция никогда не принимала чемпионаты Европы и мира по футболу.
Хозяин чемпионата Европы — 2024 будет определен в сентябре 2018 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter