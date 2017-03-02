Турция подала заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года

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Ранее заявку на проведение турнира подала Германия. Турция никогда не принимала чемпионаты Европы и мира по футболу.

Хозяин чемпионата Европы — 2024 будет определен в сентябре 2018 года.