Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-euro/28947287/
2 марта 2017, 14:24 | Футбол: Чемпионат Европы | ТАСС

Турция подала заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Турция официально подала заявку на проведение футбольного чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее заявку на проведение турнира подала Германия. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее заявку на проведение турнира подала Германия. Турция никогда не принимала чемпионаты Европы и мира по футболу.

Хозяин чемпионата Европы — 2024 будет определен в сентябре 2018 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата Европы

Георгий Черданцев: В Казахстане должны понимать, что сборная никогда не попадет на большой турнир через европейский отбор

Георгий Черданцев: В Казахстане должны понимать, что сборная никогда не попадет на большой турнир через европейский отбор

Комментатор российского спортивного телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал корреспонденту Vesti.kz назначение российского специалиста Александра Бородюка на пост главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу.
Еще 7 новостей  Все новости
2 марта

Вступило в силу решение о лишении Тюмени ЧМ-2021 по биатлону

Президент IAAF Коу воодушевлен заявлением Путина о проблемах допинга в России

ФИФА удовлетворена ходом подготовки России к Кубку конфедераций