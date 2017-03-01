Германия подала заявку на право проведения чемпионата Европы по футболу 2024 года

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Ранее сообщалось, что Германия предлагает провести игры в 10 городах. Спортивные арены будут отбираться на основе конкурса, итоги которого планируется подвести в сентябре 2017 года. Также о намерении подать заявку на право провести турнир заявляла Турция.

Чемпионат Европы по футболу проходил в Германии один раз — в 1988 году. В 1974 и 2006 годах в стране проходил чемпионат мира.

Хозяин чемпионата Европы — 2024 будет определен в сентябре 2018 года.