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24 февраля 2017, 15:31 | Футбол: Чемпионат Европы | ТАСС

Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия не будут претендовать на проведение ЧЕ-2024 по футболу

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия не будут подавать совместную заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом заявил глава Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон, слова которого приводит газета Expressen.

4 марта 2016 года Датский футбольный союз объявил о намерении выдвинуть совместную заявку с футбольными федерациями Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии и Фарерских островов на проведение Евро-2024 или Евро-2028.

«Мы не будем претендовать на проведение Евро, поскольку наша заявка не сможет соответствовать требованиям, предъявляемым для турниров такого масштаба» — заявил Нильссон.

Место проведения турнира будет определено летом 2018 года.
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