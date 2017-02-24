Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия не будут претендовать на проведение ЧЕ-2024 по футболу

4 марта 2016 года Датский футбольный союз объявил о намерении выдвинуть совместную заявку с футбольными федерациями Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии и Фарерских островов на проведение Евро-2024 или Евро-2028.

«Мы не будем претендовать на проведение Евро, поскольку наша заявка не сможет соответствовать требованиям, предъявляемым для турниров такого масштаба» — заявил Нильссон.

Место проведения турнира будет определено летом 2018 года.