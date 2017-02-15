Турция подаст заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года по футболу
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Турецкая футбольная федерация намерена подать заявку на право проведения чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил глава федерации Йылдырым Демирорен, слова которого приводит немецкий телеканал ARD.
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Ранее о намерении подать заявку на проведение турнира заявил Немецкий футбольный союз (DFB).
«Мы подадим свою заявку, — сказал Демирорен. — У нас будут хорошие шансы».
Турция никогда не принимала крупные футбольные турниры с участием национальных сборных.
Согласно регламенту, заявки от стран должны быть поданы в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до 3 марта. Решение, кто получит право провести турнир, будет принято в сентябре 2018 года. Для проведения финального турнира необходимо иметь девять или десять стадионов, соответствующих всем требованиям. Два или три из них должны вмещать не менее 50 тысяч человек (желательно, чтобы по меньшей мере один из них вмещал 60 тысяч), три стадиона — не менее 40 тысяч, а еще на четырех аренах должно помещаться по меньшей мере 30 тысяч зрителей.
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