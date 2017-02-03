Сколько УЕФА заплатил казахстанским клубам за участие игроков в чемпионате Европы по футболу

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Точные суммы выплат опубликованы в финансовом отчете на официальном сайте УЕФА. Казахстанские клубы суммарно получили 1 миллион 199 тысяч 386 евро. Выплаты были произведены для всех 12 клубов, участвовавших в премьер-лиге в 2016 году.

Из казахстанских команд больше всего досталось «Кайрату», а меньше всего перечислено «Окжетпесу».

Сумма выплат УЕФА казахстанским клубам:

«Кайрат» — 316 тысяч 225 евро

«Актобе» — 239 664

«Астана» — 217 489

«Ордабасы» — 150 355

«Шахтер» — 87 707

«Тараз» — 50 118

«Атырау» — 45 941

«Иртыш» — 33 412

«Тобол» — 29 235

«Кайсар» — 16 706

«Жетысу» — 8 353

«Окжетпес» — 4 176.

Отметим, что в финальной стадии Евро-2016 выступил один игрок из чемпионата Казахстана. На тот момент полузащитник «Кайрата» Анатолий Тимощук вышел на замену на 92-й минуте матча с Польшей (0:1). Таким образом, украинец стал первым в истории футболистом казахстанского клуба, сыгравшим в финальной стадии чемпионата Европы.

За отборочный этап УЕФА заплатил клубам 50 миллионов евро, а за финальную стадию во Франции — в два раза больше.

Больше всего получат клубы из Англии, причем сумма 38 329 085 евро достанется не только представителям премьер-лиги, но и клубам из низших дивизионов. На втором месте идут представители Германии — 18 483 евро.

Из клубов больше всего получил итальянский «Ювентус» — 3 484 875 евро. Второе и третье место у английских «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» — 3 394 511 и 3 066 138 евро соответственно.

За выступление на Евро-2020 УЕФА планирует увеличить общую сумму выплат клубам до 200 миллионов евро.

Напомним, победителем Евро-2016 стала Португалия, в финале победившая Францию в дополнительное время (1:0). Сборная Казахстана завершила чемпионат Европы в отборочном этапе, заняв в своей группе предпоследнее, пятое, место.