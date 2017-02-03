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https://sport.mail.ru/news/football-euro/28652048/
3 февраля 2017, 13:46 | Футбол: Чемпионат Европы | Vesti.kz

Сколько УЕФА заплатил казахстанским клубам за участие игроков в чемпионате Европы по футболу

УЕФА выделил больше 150 миллионов евро клубам, чьи игроки принимали участие в квалификации и финальной стадии чемпионата Европы-2016, передает корреспондент Vesti.kz.

<span class=error>УЕФА</span> выделил больше 150 миллионов евро клубам чьи игроки принимали участие в квалификации и финальной стадии чемпионата Европы-2016 передает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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Точные суммы выплат опубликованы в финансовом отчете на официальном сайте УЕФА. Казахстанские клубы суммарно получили 1 миллион 199 тысяч 386 евро. Выплаты были произведены для всех 12 клубов, участвовавших в премьер-лиге в 2016 году.

Из казахстанских команд больше всего досталось «Кайрату», а меньше всего перечислено «Окжетпесу».

Сумма выплат УЕФА казахстанским клубам:
«Кайрат» — 316 тысяч 225 евро
«Актобе» — 239 664
«Астана» — 217 489
«Ордабасы» — 150 355
«Шахтер» — 87 707
«Тараз» — 50 118
«Атырау» — 45 941
«Иртыш» — 33 412
«Тобол» — 29 235
«Кайсар» — 16 706
«Жетысу» — 8 353
«Окжетпес» — 4 176.

Отметим, что в финальной стадии Евро-2016 выступил один игрок из чемпионата Казахстана. На тот момент полузащитник «Кайрата» Анатолий Тимощук вышел на замену на 92-й минуте матча с Польшей (0:1). Таким образом, украинец стал первым в истории футболистом казахстанского клуба, сыгравшим в финальной стадии чемпионата Европы.

За отборочный этап УЕФА заплатил клубам 50 миллионов евро, а за финальную стадию во Франции — в два раза больше.

Больше всего получат клубы из Англии, причем сумма 38 329 085 евро достанется не только представителям премьер-лиги, но и клубам из низших дивизионов. На втором месте идут представители Германии — 18 483 евро.

Из клубов больше всего получил итальянский «Ювентус» — 3 484 875 евро. Второе и третье место у английских «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» — 3 394 511 и 3 066 138 евро соответственно.

За выступление на Евро-2020 УЕФА планирует увеличить общую сумму выплат клубам до 200 миллионов евро.

Напомним, победителем Евро-2016 стала Португалия, в финале победившая Францию в дополнительное время (1:0). Сборная Казахстана завершила чемпионат Европы в отборочном этапе, заняв в своей группе предпоследнее, пятое, место.

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