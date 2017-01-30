Как России попасть на Евро-2020

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В пятницу мы рассказали о новом турнире для национальных команд — Лиге наций УЕФА, которая стартует осенью 2018 года. Сегодня поясняем, как будет организован отбор на чемпионат Европы-2020.

В финальный турнир первенства континента, чьи матчи пройдут в 13 европейских городах, можно попасть двумя путями. Либо удачно выступить в отборочном турнире, либо успешно сыграть в Лиге наций — соревновании, придуманном теперь уже бывшим президентом УЕФА Мишелем Платини и его советниками.

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Первой стартует Лига наций — для нее выделен период с сентября по ноябрь 2018 года. В зависимости от рейтинга сборных УЕФА (он подсчитывается иначе, чем рейтинг ФИФА) все 55 команд Европы разделят на четыре дивизиона — первый (лига А), второй (лига В), третий (лига С) и четвертый (лига D).

Окончательный состав лиг определится к 15 ноября этого года, когда завершатся отборочные матчи чемпионата мира-2018. В таблице коэффициентов национальных команд, которая учитывает эти игры, а также результаты выступлений в отборочных и финальных турнирах ЧМ-2014 и Euro-2016, мы идем 14-ми. Потому сможем оказаться только во втором дивизионе, где нашими соперниками, скорее всего, станут Голландия, Исландия, Венгрия, Уэльс, Босния, Швеция, Греция, Словакия, Австрия, Израиль, Словения.

Перед стартом с помощью жеребьевки из этих команд сформируют 4 группы по 3 сборных в каждой. Победители групп выйдут в стыковые матчи. Они пройдут в марте 2020 года и будут состоять для всех дивизионов из полуфиналов и финала. В итоге каждый из дивизионов даст по одному представителю в финальный турнир Euro-2020.

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Помимо этого с марта по ноябрь 2019 года в Европе пройдет привычный нам отборочный турнир. В нем все те же 55 команд разыграют 20 путевок на Euro-2020. Участников отбора разобьют на 10 групп — 5 по 5 сборных и 5 по 6. Следует отметить, что четыре лучшие сборные первого дивизиона Лиги наций (они, напомню, станут известны в ноябре 2018-го) распределят по тем группам, что состоят из 5 команд. В финальный турнир отправятся победители групп и те, кто займет вторые места.

Если так совпадет, что победитель одной из групп в дивизионах Лиги наций в 2019 году успешно пройдет обычный отборочный турнир и завоюет путевку на Euro-2020, вместо него в мартовских стыковых матчах 2020 года сыграет другая команда из того же дивизиона (все детали регламента и условия процедуры жеребьевок еще предстоит разработать и утвердить).

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Лига наций, напомню, призвана заменить значительную часть товарищеских матчей и создать новые коммерческие возможности — как для УЕФА, так и для федераций. Как и в еврокубках, УЕФА задействует централизованный маркетинг с последующими отчислениями каждому из участников.

Понятно, что наибольший интерес с коммерческой точки зрения представляет собой «Финал четырех», в котором сыграют четыре лучшие команды континента из первого дивизиона. Для него выделили июнь 2019-го. Финалу постараются уделить особое внимание — его участники и заработают больше других. Определенные суммы пополнят бюджеты федераций и малых стран.

Схема отбора Euro-2020. Фото «СЭ» Спорт-Экспресс

ЛИГА НАЦИЙ, сентябрь — ноябрь 2018

Лига А. 12 команд. 4 группы по 3 команды: Германия, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария, Испания, Англия, Италия, Хорватия, Польша, Ирландия, Украина

Лига В. 12 команд. 4 группы по 3 команды: Голландия, РОССИЯ, Исландия, Венгрия, Уэльс, Босния, Швеция, Греция, Словакия, Австрия, Израиль, Словения

Лига С. 15 команд. 1 группа из 3 команд, 3 группы по 4 команды: Северная Ирландия, Румыния, Чехия, Турция, Албания, Дания, Черногория, Сербия, Болгария, Шотландия, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Финляндия

Лига D. 16 команд. 4 группы по 4 команды: Эстония, Белоруссия, Грузия, Армения, Латвия, Фареры, Казахстан, Молдавия, Люксембург, Македония, Косово, Лихтенштейн, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар.