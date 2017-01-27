Сборная России сыграет во второй лиге с Голландией, Исландией и Уэльсом

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Лига наций, в рамках которой все 55 стран, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций, разобьют на четыре дивизиона, призвана заменить значительную часть товарищеских матчей и создать новые коммерческие возможности — как для УЕФА, так и для федераций. Кроме того, четыре победителя дивизионов получат путевки в финальный турнир чемпионата Европы-2020.

В Лиге наций УЕФА собирается использовать те же принципы работы, что и в Лиге чемпионов — задействует централизованный маркетинг с последующими отчислениями каждому из участников. Понятно, что наибольший интерес с коммерческой точки зрения представляет собой «Финал четырех», в котором сыграют четыре лучшие команды континента из первого дивизиона — его участники и заработают больше других. Определенные суммы пополнят бюджеты федераций и малых стран.

В УЕФА уверены, что новый турнир получит поддержку болельщиков, которые с большим удовольствием поддерживают свои сборные, когда у матчей есть реальная интрига. А большинство товарищеских встреч ее, к сожалению, лишены.

УЕФА не собирается полностью лишать своих членов возможности проведения товарищеских матчей. Однако их количество сведется к самому минимуму. В основном речь пойдет о встречах с наиболее сильными и коммерчески привлекательными соперниками — представителями Южной Америки. Кроме того, у тренеров останется возможность подбирать оппонентов во время заключительной стадии подготовки к крупным турнирам — чемпионатам мира и Европы.

Таблица коэффициентов национальных команд Европы учитывает результаты выступлений в отборочных и финальных турнирах ЧМ-2014 и Euro-2016, а также отборочном турнире ЧМ-2018. В этом рейтинге мы идем 14-ми, потому и не сможем оказаться в первом дивизионе, который составят 12 лучших сборных Европы.

На сегодня состав дивизионов выглядит так:

Первый дивизион (лига А). Германия, Франция, Бельгия, Португалия, Швейцария, Испания, Англия, Италия, Хорватия, Польша, Ирландия, Украина.

Второй дивизион (лига В). Голландия, РОССИЯ, Исландия, Венгрия, Уэльс, Босния, Швеция, Греция, Словакия, Австрия, Израиль, Словения.

Третий дивизион (лига С). Северная Ирландия, Румыния, Чехия, Турция, Албания, Дания, Черногория, Сербия, Болгария, Шотландия, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Финляндия.

Четвертый дивизион (лига D). Эстония, Белоруссия, Грузия, Армения, Латвия, Фареры, Казахстан, Молдавия, Люксембург, Македония, Косово, Лихтенштейн, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар.

В каждом из дивизионов создадут по четыре группы, их победители выйдут в стыковые матчи. Лучшие каждого из дивизионов попадут в финальный турнир чемпионата Европы.

Состав дивизионов не постоянен. В дальнейшем он изменится — но уже не основании таблицы коэффициентов. Между лигами будет происходить обмен: четыре худшие из первой опустятся во вторую, а из той им на смену придут четыре лучшие, и так далее.