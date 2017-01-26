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26 января 2017, 23:30 | Футбол: Чемпионат Европы | «Прессбол»

Кто постарается не пустить белорусскую «молодежку» на чемпионат Европы

Летом молодежная сборная Беларуси нового созыва (U-21) начнет выступление в отборочном раунде ЧЕ-2019. В соперниках — сверстники из Чехии, Хорватии, Греции, Молдовы и Сан-Марино. Разбираемся, кто составит конкуренцию белорусам.

Летом молодежная сборная <span class=error>Беларуси</span> нового созыва (U-21) начнет выступление в отборочном раунде ЧЕ-2019. В соперниках — сверстники из Чехии Хорватии Греции <span class=error>Молдовы</span> и <nobr>Сан-Марино.</nobr> Разбираемся кто составит конкуренцию белорусам. Увеличить
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СБОРНАЯ ЧЕХИИ

Чехи — явный фаворит нашей группы. За 20 последних лет в финальной части ЧЕ команда выступала шесть раз. А в 2002 году сборная вместе с Петром Чехом и вовсе становилась чемпионом Европы. В этот раз большие надежды чешские поклонники футбола связывают с 19-летним хавбеком «Аякса» Вацлавом Черны. Полузащитник исправно вызывался в предыдущем цикле. В восьми встречах Черны отметился тремя голами. В этом сезоне игрок выступает во второй команде «Аякса» и за 14 матчей забил 8 мячей. Его трансферная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.

Летом чешская «молодежка» прошлого созыва выступит в финальной части ЧЕ. Наверняка в ее составе найдется место и ребятам из новой команды, в том числе и Вацлаву Черны.

СБОРНАЯ ХОРВАТИИ

Среди сверстников выделяется Чалета-Цар. 20-летний защитник регулярно играет в основном составе «Зальцбурга». Еще два года назад футболист выходил на поле в матчах Лиги Европы против минского «Динамо». Всего в своем активе Чалета-Цар имеет полсотни игр за клуб и семь матчей за «молодежку» прошлого созыва.

Полузащитник загребского «Динамо» Анте Чорич — один из талантливейших футболистов страны. 19-летний Чорич уже дебютировал за национальную сборную. В клубе хорватский Кака, как его называют болельщики, является ключевой фигурой. Несколько лет назад игроком интересовались «Челси», «Бавария» и «Барселона», но Чорич предпочел остаться и продолжать набираться опыта в Загребе. В общей сложности его наигрыш составляет 72 матча в чемпионате Хорватии и 20 — в еврокубках.

Стоит отметить, что в финальную часть молодежного EURO хорваты не попадали 15 лет. Не сомневаемся, что подопечные Ненада Грачана планируют сломать печальную для себя традицию.

СБОРНАЯ ГРЕЦИИ

Не хватающие звезд с неба греки в отличие от хорватов чаще имеют честь попадать на EURO — пять раз за последние 20 лет. Вот такой парадокс. Тем не менее, не стоит утверждать, что страна обделена талантливыми футболистами. Яркий пример сегодняшней команды — 20-летний Анастасиос Донис. Права на форварда принадлежат «Ювентусу». Однако сам игрок третий сезон скитается по арендам в европейских командах. После швейцарского чемпионата, где в составе «Лугано» футболист провел свыше 20 матчей, Донис отправился в «Ниццу». Там дела идут не слишком успешно. Тренерский штаб доверяет немного игрового времени. Игроку приходится довольствоваться редкими выходами на замену в концовках матчей французского чемпионата.

СБОРНАЯ МОЛДОВЫ

Представители Молдовы ни разу не выступали в финальной стадии молодежного EURO. Неудивительно. Как правило, команду представляют ребята, выступающие в местном первенстве. Бывают и исключения. Из футболистов 1996 — 1998 г. р. сразу десять человек выступают за рубежом: Евгений Патман («Мекленбург», Германия), Ионел Мырза («АД Торрехон», Испания), Андрей Бажура («Академия футбола Калонджи», США), Николай Чеботарь, Денис Марандич (оба — «Лейрия», Португалия), Дан Божий («Цирндорф», Германия), Николай Матей («Адриесе 1908», Италия), Александр Подлесный («Штефэнешть», Румыния), Николай Флоча («AC Гарда», Италия), Георги Михайлов (Германия).

СБОРНАЯ САН-МАРИНО

У Сан-Марино традиционно с футболом все плохо. Попасть в финальную часть турнира команде не позволил даже тот факт, что турнир пройдет частично на территории Сан-Марино. Географическое положение позволяет игрокам выступать в соседней Италии. 19-летний Филиппо Берарди входит в структуру «Торино» из серии А. Правда, в основном составе полузащитник пока не дебютировал. Зато итальянские СМИ предрекают ему большое будущее.

ГРУППА 1: Чехия, Хорватия, Греция, Молдова, БЕЛАРУСЬ, Сан-Марино.
ГРУППА 2: Испания, Словакия, Исландия, Албания, Эстония, Северная Ирландия.
ГРУППА 3: Дания, Польша, Финляндия, Грузия, Литва, Фарерские острова.
ГРУППА 4: Англия, Голландия, Украина, Шотландия, Латвия, Андорра.
ГРУППА 5: Германия, Израиль, Норвегия, Ирландия, Азербайджан, Косово.
ГРУППА 6: Швеция, Бельгия, Турция, Венгрия, Кипр, Мальта.
ГРУППА 7: Сербия, Австрия, Россия, Македония, Армения, Гибралтар.
ГРУППА 8: Португалия, Швейцария, Румыния, Уэльс, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн.
ГРУППА 9: Франция, Словения, Черногория, Болгария, Казахстан, Люксембург.

Прямые путевки на чемпионат Европы, который пройдет в Италии и Сан-Марино, получат победители групп. Четыре лучших коллектива из занявших вторые места будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи. Победители двухматчевых противостояний получат право играть в финальном турнире.

Календарь

Групповой этап квалификации
20—28 марта 2017
5—13 июня 2017
28 августа — 5 сентября 2017
2—10 октября 2017
6—14 ноября 2017
19—27 марта 2018
3—11 сентября 2018
8—16 октября 2018 года

Стыковые матчи
12—20 ноября 2018 года

Отборочный турнир белорусы начнут домашним матчем 7 июня с командой Сан-Марино.

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