Кто постарается не пустить белорусскую «молодежку» на чемпионат Европы
Летом молодежная сборная Беларуси нового созыва (U-21) начнет выступление в отборочном раунде ЧЕ-2019. В соперниках — сверстники из Чехии, Хорватии, Греции, Молдовы и
Сан-Марино. Разбираемся, кто составит конкуренцию белорусам.
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СБОРНАЯ ЧЕХИИ
Чехи — явный фаворит нашей группы. За 20 последних лет в финальной части ЧЕ команда выступала шесть раз. А в 2002 году сборная вместе с Петром Чехом и вовсе становилась чемпионом Европы. В этот раз большие надежды чешские поклонники футбола связывают с 19-летним хавбеком «Аякса» Вацлавом Черны. Полузащитник исправно вызывался в предыдущем цикле. В восьми встречах Черны отметился тремя голами. В этом сезоне игрок выступает во второй команде «Аякса» и за 14 матчей забил 8 мячей. Его трансферная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.
Летом чешская «молодежка» прошлого созыва выступит в финальной части ЧЕ. Наверняка в ее составе найдется место и ребятам из новой команды, в том числе и Вацлаву Черны.
СБОРНАЯ ХОРВАТИИ
Среди сверстников выделяется
Полузащитник загребского «Динамо» Анте Чорич — один из талантливейших футболистов страны. 19-летний Чорич уже дебютировал за национальную сборную. В клубе хорватский Кака, как его называют болельщики, является ключевой фигурой. Несколько лет назад игроком интересовались «Челси», «Бавария» и «Барселона», но Чорич предпочел остаться и продолжать набираться опыта в Загребе. В общей сложности его наигрыш составляет 72 матча в чемпионате Хорватии и 20 — в еврокубках.
Стоит отметить, что в финальную часть молодежного EURO хорваты не попадали 15 лет. Не сомневаемся, что подопечные Ненада Грачана планируют сломать печальную для себя традицию.
СБОРНАЯ ГРЕЦИИ
Не хватающие звезд с неба греки в отличие от хорватов чаще имеют честь попадать на EURO — пять раз за последние 20 лет. Вот такой парадокс. Тем не менее, не стоит утверждать, что страна обделена талантливыми футболистами. Яркий пример сегодняшней команды — 20-летний Анастасиос Донис. Права на форварда принадлежат «Ювентусу». Однако сам игрок третий сезон скитается по арендам в европейских командах. После швейцарского чемпионата, где в составе «Лугано» футболист провел свыше 20 матчей, Донис отправился в «Ниццу». Там дела идут не слишком успешно. Тренерский штаб доверяет немного игрового времени. Игроку приходится довольствоваться редкими выходами на замену в концовках матчей французского чемпионата.
СБОРНАЯ МОЛДОВЫ
Представители Молдовы ни разу не выступали в финальной стадии молодежного EURO. Неудивительно. Как правило, команду представляют ребята, выступающие в местном первенстве. Бывают и исключения. Из футболистов 1996 — 1998 г. р. сразу десять человек выступают за рубежом: Евгений Патман («Мекленбург», Германия), Ионел Мырза («АД Торрехон», Испания), Андрей Бажура («Академия футбола Калонджи», США), Николай Чеботарь, Денис Марандич (оба — «Лейрия», Португалия), Дан Божий («Цирндорф», Германия), Николай Матей («Адриесе 1908», Италия), Александр Подлесный («Штефэнешть», Румыния), Николай Флоча («AC Гарда», Италия), Георги Михайлов (Германия).
СБОРНАЯ САН-МАРИНО
У
ГРУППА 1: Чехия, Хорватия, Греция, Молдова, БЕЛАРУСЬ,
ГРУППА 2: Испания, Словакия, Исландия, Албания, Эстония, Северная Ирландия.
ГРУППА 3: Дания, Польша, Финляндия, Грузия, Литва, Фарерские острова.
ГРУППА 4: Англия, Голландия, Украина, Шотландия, Латвия, Андорра.
ГРУППА 5: Германия, Израиль, Норвегия, Ирландия, Азербайджан, Косово.
ГРУППА 6: Швеция, Бельгия, Турция, Венгрия, Кипр, Мальта.
ГРУППА 7: Сербия, Австрия, Россия, Македония, Армения, Гибралтар.
ГРУППА 8: Португалия, Швейцария, Румыния, Уэльс, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн.
ГРУППА 9: Франция, Словения, Черногория, Болгария, Казахстан, Люксембург.
Прямые путевки на чемпионат Европы, который пройдет в Италии и
Календарь
Групповой этап квалификации
28 августа — 5 сентября 2017
Стыковые матчи
Отборочный турнир белорусы начнут домашним матчем 7 июня с командой
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