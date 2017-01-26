Евгений Бушманов: Не хочу разбираться, что было с командой в прошлом отборе

Напомним, сборная России сыграет в группе с Сербией, Австрией, Арменией, Македонией и Гибралтаром.

— Считаю, что это удачный жребий для нас, — сказал Евгений Бушманов корреспонденту «Советского спорта». — Понятно, что есть Сербия, Австрия у которых традиционно на юношеском и молодежном уровне хорошие команды. Но при этом нам не попались Испания, Германия, Португалия. Сейчас важно проанализировать соперников. Календарь составили без проблем. Теперь надо изучить соперников и — главное — быть готовым самим.

— С Гибралтаром сборные России еще не играли. Этот соперник — футбольная экзотика?

— Пожалуй, да.

— Первый официальный матч — 31 августа с Арменией. Вы уже составили для себя план действий?

— Нужно планировать мартовский сбор. Подобрать спарринг-партнеров. Еще есть дата ФИФА в июне. А осенью — уже официальные матчи.

— Мартовские матчи сыграете в России, Турции или где-то еще?

— Пока не готов сказать.

— Последние результаты «молодежки» были, мягко говоря, неудачными. Можно сказать, что вы приходите на свой пост в критической ситуации?

— Нет. Каждый отборочный цикл — новая история. Верю, что у нас хорошая молодежь. Надо собрать лучших, объединить одной целью и двигаться к ней.

— Но вы же наблюдали за тем, что происходило в прошлом отборе. Сборная оказалась ниже Азербайджана. Смогли обойти только Фареры. Что это было вообще?

— Не хотел бы разбираться в этом. Это уже было, этого не изменишь. Проанализировать, наверное, стоит. Но, повторюсь, у нас перспективные и талантливые игроки. Важно их правильно подготовить.