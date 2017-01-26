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26 января 2017, 15:55 | Футбол: Чемпионат Европы | Советский спорт

Евгений Бушманов: Не хочу разбираться, что было с командой в прошлом отборе

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал корреспонденту «Советского спорта» итоги жеребьевки отборочного турнира Евро-2019 и заявил, что не хочет разбираться в неудачах прошлого отбора.

Напомним, сборная России сыграет в группе с Сербией, Австрией, Арменией, Македонией и Гибралтаром.

— Считаю, что это удачный жребий для нас, — сказал Евгений Бушманов корреспонденту «Советского спорта». — Понятно, что есть Сербия, Австрия у которых традиционно на юношеском и молодежном уровне хорошие команды. Но при этом нам не попались Испания, Германия, Португалия. Сейчас важно проанализировать соперников. Календарь составили без проблем. Теперь надо изучить соперников и — главное — быть готовым самим.

— С Гибралтаром сборные России еще не играли. Этот соперник — футбольная экзотика?
— Пожалуй, да.

— Первый официальный матч — 31 августа с Арменией. Вы уже составили для себя план действий?
— Нужно планировать мартовский сбор. Подобрать спарринг-партнеров. Еще есть дата ФИФА в июне. А осенью — уже официальные матчи.

— Мартовские матчи сыграете в России, Турции или где-то еще?
— Пока не готов сказать.

— Последние результаты «молодежки» были, мягко говоря, неудачными. Можно сказать, что вы приходите на свой пост в критической ситуации?
— Нет. Каждый отборочный цикл — новая история. Верю, что у нас хорошая молодежь. Надо собрать лучших, объединить одной целью и двигаться к ней.

— Но вы же наблюдали за тем, что происходило в прошлом отборе. Сборная оказалась ниже Азербайджана. Смогли обойти только Фареры. Что это было вообще?
— Не хотел бы разбираться в этом. Это уже было, этого не изменишь. Проанализировать, наверное, стоит. Но, повторюсь, у нас перспективные и талантливые игроки. Важно их правильно подготовить.

— Просматривается ли костяк вашей команды?
— Костяк существует — это команда 1996 года, которая выигрывала чемпионат Европы до 17 лет, потом занимала второе место на Евро среди сборных до 19. Эти ребята добивались хороших результатов. Понятно, что время идет — кто-то добавляется, выбывает. Но конкретные фамилии сейчас называть не хочу.
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