Сборная России стартует матчем с командой Армении в квалификации молодежного ЧЕ по футболу

Встреча пройдет со сборной Армении пройдет 31 августа.

Календарь игр:

Россия — Армения (31 августа 2017 года),

Россия — Гибралтар (5 сентября 2017 года),

Россия — Австрия (6 октября 2017 года),

Сербия — Россия (10 октября 2017 года),

Армения — Россия (10 ноября 2017 года),

Македония — Россия (23 марта 2018 года),

Гибралтар — Россия (27 марта 2018 года),

Россия — Сербия (11 сентября 2018 года),

Россия — Македония (12 октября 2018 года),

Австрия — Россия (16 октября 2018 года).

Победители девяти групп напрямую выйдут в финальную часть турнира, а четыре лучших команды, занявших вторые места, разыграют две оставшиеся путевки в стыковых матчах. Сборная Италии сыграет в финальной части чемпионата Европы, который является отборочным раундом на Олимпиаду-2020 в Японии, на правах хозяйки турнира.

Групповой этап отборочного раунда начнется 20 марта 2017 года и завершится 16 октября 2018 года. Стыковые матчи пройдут 12—20 ноября 2018 года.