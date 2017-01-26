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26 января 2017, 13:07 | Футбол: Чемпионат Европы | БЕЛТА

Определились соперники футболистов молодежной сборной Беларуси (U-21) в квалификации ЧЕ

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы — 2019 среди молодежи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации футбола.

Сборная <span class=error>Беларуси</span> попала в группу 1 и сыграет с командами Чехии Хорватии Греции <span class=error>Молдовы</span> и <nobr>Сан-Марино.</nobr> Увеличить
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Сборная Беларуси попала в группу 1 и сыграет с командами Чехии, Хорватии, Греции, Молдовы и Сан-Марино.

Отборочный турнир стартует в марте 2017 года. Полный календарь будет составлен в ближайшее время.

Всего в квалификации к молодежному (U-21) чемпионату Европы примут участие 54 сборные, которые разделены на 9 отборочных групп по 6 команд.

Победители групп получат путевки в финальную стадию. Четыре лучших обладателя вторых мест будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи. Решающая стадия континентального форума пройдет в Италии.

Белорусская «молодежка» трижды принимала участие в финальной стадии турнира. Наиболее значимого успеха белорусские футболисты добились в 2011 году в Дании, когда заняли третье место и получили право сыграть на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

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