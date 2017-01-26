Определились соперники футболистов молодежной сборной Беларуси (U-21) в квалификации ЧЕ
26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы — 2019 среди молодежи, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе Белорусской федерации футбола.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная Беларуси попала в группу 1 и сыграет с командами Чехии, Хорватии, Греции, Молдовы и
Отборочный турнир стартует в марте 2017 года. Полный календарь будет составлен в ближайшее время.
Всего в квалификации к молодежному (U-21) чемпионату Европы примут участие 54 сборные, которые разделены на 9 отборочных групп по 6 команд.
Победители групп получат путевки в финальную стадию. Четыре лучших обладателя вторых мест будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи. Решающая стадия континентального форума пройдет в Италии.
Белорусская «молодежка» трижды принимала участие в финальной стадии турнира. Наиболее значимого успеха белорусские футболисты добились в 2011 году в Дании, когда заняли третье место и получили право сыграть на Олимпиаде-2012 в Лондоне.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter