Николай Писарев: Сербия, Россия и Австрия — фавориты группы
Спортивный директор РФС Николай Писарев прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2019.
В соперники россиянам достались Сербия, Австрия, Македония, Армения и Гибралтар.
— На мой взгляд, хорошая жеребьевка, — отметил Писарев. — Фавориты нашей группы — Сербия, Россия и Австрия. Сейчас занимаемся календарем, ведем переговоры с коллегами. (Сергей АСТАХОВ).
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