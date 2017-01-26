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26 января 2017, 13:04 | Футбол: Чемпионат Европы | Спорт-Экспресс

Николай Писарев: Сербия, Россия и Австрия — фавориты группы

Спортивный директор РФС Николай Писарев прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2019.

В соперники россиянам достались Сербия, Австрия, Македония, Армения и Гибралтар.

— На мой взгляд, хорошая жеребьевка, — отметил Писарев. — Фавориты нашей группы — Сербия, Россия и Австрия. Сейчас занимаемся календарем, ведем переговоры с коллегами. (Сергей АСТАХОВ).
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