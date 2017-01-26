Определились соперники молодежной сборной Казахстана на отборе ЕВРО-2019
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного цикла чемпионата Европы-2019 среди молодежных сборных.
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Сборная Казахстана попала в 9 группу. Ей предстоит провести матчи против Франции, Словении, Черногории, Болгарии и Люксембурга.
Победители девяти групп отборочного раунда получат путевки в финальную стадию.
Четыре лучших обладателя вторых мест будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи. Победители двухматчевых противостояний получат право играть в финальном турнире
Матчи отборочного цикла начнутся в марте.
Жеребьевка квалификации молодежного чемпионата Европы-2019:
Группа 1: Чехия, Хорватия, Греция, Молдова, Беларусь, Сан-Марино
Группа 2: Испания, Словакия, Исландия, Албания, Эстония, Северная Ирландия
Группа 3: Дания, Польша, Финляндия, Грузия, Литва, Фарерские острова
Группа 4: Англия, Нидерланды, Украина, Шотландия, Латвия, Андорра
Группа 5: Германия, Израиль, Норвегия, Ирландия, Азербайджан, Косово
Группа 6: Швеция, Бельгия, Турция, Венгрия, Кипр, Мальта
Группа 7: Сербия, Австрия, Россия, Македония, Армения, Гибралтар
Группа 8: Португалия, Швейцария, Румыния, Уэльс, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн
Группа 9: Франция, Словения, Черногория, Болгария, Казахстан, Люксембург.
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