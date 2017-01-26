Молодёжная сборная России узнала соперников по отбору на ЧЕ-2019

Жеребьёвка состоялась 26 января в Ньоне.



Молодёжная сборная России попала в седьмую группу, вместе с Австрией, Сербией, Македонией, Арменией и Гибралтаром.



Участники отборочной кампании были разбиты на девять групп. Победители групп напрямую попадут в финальную часть чемпионата Европы. Четыре лучших обладателя вторых мест будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи. Победители двухматчевых противостояний получат право играть в финальном турнире.



Полностью с результатами жеребьёвки можно ознакомиться ниже:



1. Чехия, Хорватия, Греция, Молдавия, Беларусь, Сан Марино

2. Испания, Словакия, Исландия, Албания, Эстония, Северная Ирландия

3. Дания, Польша, Финляндия, Грузия, Литва, Фарерские острова

4. Англия, Голландия, Украина, Шотландия, Латвия, Андорра

5. Германия, Израиль, Новрегия, Ирландия, Азейбарджан, Косово

6. Швеция, Бельгия, Турция, Венгрия, Кипр, Мальта

7. Сербия, Австрия, Россия, Македония, Армения, Гибралтар

8. Португалия, Швеция, Румыния, Уэльс, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн

9. Франция, Словения, Черногория, Болгария, Казахстан, Люксембург



Расписание матчей станет известно позднее.